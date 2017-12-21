Linkin Park займется звуком электрических машин Mercedes-AMG

Группа Linkin Park поможет создать звук «электрофицированных» автомобилей Mercedes-AMG. Об этом сообщает издание Wheels со ссылкой на руководителя компании Тобиаса Моэрса.

«Вы знаете Linkin Park? Я говорил с этими ребятами о том, каким, по их мнению, может быть звук у электрических автомобилей, – заявил Моэрс. – Мы начали совместную работу много лет назад. Мы основали команду, занимающуюся созданием специального синтетического звука. Мы работаем с разработчиками видеоигр и со специалистами, которые занимаются звуками для фильмов».

В чем именно заключается задача музыкантов Linkin Park топ-менеджер Mercedes-AMG не уточнил. Однако он добавил, что звук является важной эмоциональной составляющей «заряженных» и спортивных автомобилей, поэтому необходимо, чтобы даже экомодели звучали соответствующе.

Ранее в США и Европе решили обязать автопроизводителей оснащать «электрофицированные» машины системами, которые бы оповещали пешеходов о своем приближении. Электрокары будут «шуметь» на скорости до 30 километров в час: как именно они могут звучать недавно продемонстрировала компания Nissan.