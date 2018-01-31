Британская марка Lister представила первую за 25 лет новую модель
Британская компания Lister Cars представила свою первую новую модель за последние 25 лет. Автомобиль под названием Thunder («гром») представляет собой модернизированный вариант купе Jaguar F-Type SVR и оснащается 675-сильным двигателем.
Для новинки разработали новый передний бампер – он выполнен из карбона и оснащен массивным передним сплиттером. Также автомобиль получил новый капот с вентиляционными отверстиями, углепластиковый задний бампер, шильдики с названием компании и иную решетку радиатора.
Под капотом установлена пятилитровая компрессорная «восьмерка», мощность которой была увеличена с 575 до 675 лошадиных сил (максимальный крутящий момент возрос с 700 до 976 Нм).
С нуля до 96 километров в час такой автомобиль способен ускоряться за 3,2 секунды, а до 160 километров в час – за 6,8 секунды. Стандартный F-Type SVR набирает «сотню» на пять десятых секунды медленнее. Максимальная скорость – 335 километров в час.
Помимо этого, Lister Thunder получил более «злой» выпуск с карбоновыми патрубками и перенастроенную подвеску.
Всего будет выпущено 99 таких суперкаров. Стоимость машины пока не называется.
Марка Lister появилась в 1954 году и занималась постройкой портивных и гоночных автомобилей из компонентов, поставляемых другими марками, в том числе, «Ягуаром». В 1993 году компания собрала последнюю машину, а в 2013-м возобновила свою деятельность. Через год производитель представил реплику гоночного родстера Knobbly из 1950-х, а спустя несколько лет его гражданский вариант.