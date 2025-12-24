Livan задумался над российской сборкой своих моделей

Livan задумался над российской сборкой своих моделейНо окончательного решения ещё нет.
«Мы проводим технико-экономическое обоснование программы локализации для оценки штаб-квартирой. Планы компании на 2026 год будут основываться на результатах оценки», — сообщила изданию «РГ» руководитель отдела маркетинга Livan Марина Криштоп.
В данный момент марка не может похвастаться выдающимися продажами: по данным агентства «Автостат», в январе-октябре 2025 года было реализовано 3932 автомобиля Livan (более свежих данных пока нет).
Добавим, что Livan S6 Pro — это серьёзно переделанный седан Geely Emgrand GL образца 2016 года, а Livan X6 Pro является перекроенным Geely Emgrand X7. В свою очередь, под именем Livan X3 Pro скрывается хэтчбек Maple X3 Pro.
Кстати, редакция «Мотора» сравнивала Livan S6 Pro и Omoda S5 GT, чтобы выяснить: какую модель выбрать, если хочется хоть какого-то драйва от нового автомобиля из предлагаемого «официалами» ассортимента?