Livan задумался над российской сборкой своих моделей

«Мы проводим технико-экономическое обоснование программы локализации для оценки штаб-квартирой. Планы компании на 2026 год будут основываться на результатах оценки», — сообщила изданию «РГ» руководитель отдела маркетинга Livan Марина Криштоп.

В данный момент марка не может похвастаться выдающимися продажами: по данным агентства «Автостат», в январе-октябре 2025 года было реализовано 3932 автомобиля Livan (более свежих данных пока нет).

Добавим, что Livan S6 Pro — это серьёзно переделанный седан Geely Emgrand GL образца 2016 года, а Livan X6 Pro является перекроенным Geely Emgrand X7. В свою очередь, под именем Livan X3 Pro скрывается хэтчбек Maple X3 Pro.