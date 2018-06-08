Новые правила вступят в силу в 2020 году

Пульс

В Ле-Мане будут выступать гиперкары

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8 июня 2018

Международная автомобильная федерация анонсировала введение нового технического регламента в чемпионате мира по длинным гонкам (WEC). Об этом было объявлено на заседании Всемирного совета по спорту, проходящего на Филиппинах. Машины станут дешевле и станут напоминать серийные суперкары.

[«Мотор» на своей шкуре узнал, как работают механики гоночной команды](https://motor.ru/reports/wecmech.htm)

«Мотор» на своей шкуре узнал, как работают механики гоночной команды

Пока сформулированы общие принципы будущего техрегламента. На смену топовой категории прототипов LMP1 придет новый класс с рабочим названием GTP.

Новые машины должны стать вчетверо дешевле нынешних болидов LMP1. Для этого решено значительно снизить сложность гибридных силовых агрегатов. Возможно, будут введены одинаковые для всех гибридные трансмиссии, либо у команд будет выбор — разработать свой агрегат или установить готовый.

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Прототип Audi R18 2016 года

Прототип Audi R18 2016 года

Прототип Porsche 919 2017 года

Прототип Porsche 919 2017 года

Прототип Toyota TS050 2018 года

Прототип Toyota TS050 2018 года

В новом классе GTP автопроизводители будут пользоваться относительной свободой действий, а также смогут придать болидам внешнее сходство с серийными суперкарами своих марок. Над созданием нового набора правил работают представители нескольких брендов: Toyota, McLaren, Aston Martin, Ferrari и Ford.

Прототипы класса LMP1 последнего поколения по сложности превосходили технику Формулы-1. Кроме традиционного двигателя внутреннего сгорания они несли на борту один или два рекупертора кинетической энергии (в виде электромотора на передней или задней оси), накопитель энергии (литий-ионный аккумулятор, суперконденсатор или маховик), а также систему регенерации тепловой энергии (в виде электротурбины на выхлопе).

Именно эскалация расходов на развитие гибридных технологий привела к снижению конкуренции в «королевском» классе. За последние два года чемпионат WEC покинули команды Porsche и Audi. Сейчас в категории представлена только заводская команда Toyota. Автомобили частных команд не оснащаются гибридными силовыми установками, благодаря чему намного дешевле, но также намного медленнее.

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Mercedes-Benz CLK-GTR 1997 года

Mercedes-Benz CLK-GTR 1997 года

Mercedes-Benz CLK-LM 1998 года

Mercedes-Benz CLK-LM 1998 года

Porsche 911 GT1 1998 года

Porsche 911 GT1 1998 года

Попытки придать спортпрототипам сходство с серийными машинами предпринимались и в прошлом. Наиболее известный пример — класс GT1, действовавший с 1996 по 1998 год. Гоночные автомобили для него создавали Porsche, Mercedes-Benz и Toyota.

Купе Porsche 911 GT1, Mercedes-Benz CLK-GTR и CLK-LM сочетали технические решения прототипов с обводами в духе серийных машин. А вот Nissan R390 и Toyota GT-One не имели с серийными машинами ничего общего даже внешне.

Обнять и плакать

Гоночные машины Ле-Мана, которые никогда не выиграют конкурс красоты

Заглавная фотография - Toyota GT-One
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