Lamborghini хочет возродить свою самую утилитарную модель

Пока не ясно, что это будет за автомобиль. Руководство Lamborghini хочет, чтобы по своим характеристикам он не уступал и LM002, и Jeep Wrangler. Один из вариантов — компания подготовит более утилитарную версию «Уруса», хотя можно ожидать, что внедорожник станет самостоятельной моделью с уникальным дизайном.