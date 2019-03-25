Lamborghini хочет возродить свою самую утилитарную модель

Пока не ясно, что это будет за автомобиль. Руководство Lamborghini хочет, чтобы по своим характеристикам он не уступал и LM002, и Jeep Wrangler. Один из вариантов — компания подготовит более утилитарную версию «Уруса», хотя можно ожидать, что внедорожник станет самостоятельной моделью с уникальным дизайном.
Оригинальный Lamborghini LM002 выпускался в период с 1986 по 1993 год. Внедорожник стал первой и последней серийной моделью, построенной в рамках проекта Lamborghini Militaria — программа предусматривала разработку автомобилей для моторизованных подразделений американской армии. LM002 оснащался атмосферным 5.2 V12 от Countach мощностью 426 сил и 500 Нм момента. В качестве опции его можно было укомплектовать 7,2-литровым V12, разработанным для гоночных морских катеров.
Условный преемник LM002 — Urus, — предлагается с пакетом Off-Road, в котором кроссовер становится более приспособленным для бездорожья. Такие машины оборудуются бамперами со стальными усилителями, защитными пластинами из нержавейки для подвески и трансмиссии, пневматической подвеской с максимальным просветом 248 миллиметров.