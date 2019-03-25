Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
11:08

Lamborghini хочет возродить свою самую утилитарную модель

Руководство итальянской марки задумалось от преемнике LM002

Руководство Lamborghini задумалось о расширении линейки внедорожников и выпуске «духовного наследника» легендарного LM002. В отличие от Urus эта модель будет больше приспособлена для передвижения по труднопроходимой местности.

Пока не ясно, что это будет за автомобиль. Руководство Lamborghini хочет, чтобы по своим характеристикам он не уступал и LM002, и Jeep Wrangler. Один из вариантов — компания подготовит более утилитарную версию «Уруса», хотя можно ожидать, что внедорожник станет самостоятельной моделью с уникальным дизайном.

Оригинальный Lamborghini LM002 выпускался в период с 1986 по 1993 год. Внедорожник стал первой и последней серийной моделью, построенной в рамках проекта Lamborghini Militaria — программа предусматривала разработку автомобилей для моторизованных подразделений американской армии. LM002 оснащался атмосферным 5.2 V12 от Countach мощностью 426 сил и 500 Нм момента. В качестве опции его можно было укомплектовать 7,2-литровым V12, разработанным для гоночных морских катеров.

Особенности Lamborghini Urus с пакетом Off-Road

Условный преемник LM002 — Urus, — предлагается с пакетом Off-Road, в котором кроссовер становится более приспособленным для бездорожья. Такие машины оборудуются бамперами со стальными усилителями, защитными пластинами из нержавейки для подвески и трансмиссии, пневматической подвеской с максимальным просветом 248 миллиметров.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...