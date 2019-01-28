Видео: особенности оффроуд пакета для Lamborghini Urus

Lamborghini Urus с Off-Road Package получил бамперы со стальными усилителями, полированные патрубки выхлопной системы, защитные пластины из нержавейки для защиты компонентов подвески и трансмиссии. Кроме этого, кроссовер оснащается рейлингами, панорамной крышей, пневмоподвеской с максимальным дорожным просветом 248 миллиметров, а у селектора режимов движения ANIMA появляются два новых профиля: песчаный Sabbia и грунтовый Terra. Углы въезда и съезда «внедорожного» Urus в максимально высоком положении подвески составляют 27,9 и 28.3 градуса соответственно (у базовой машины — 20,3 и 26,8).
Видео: Lamborghini
Lamborghini Urus комплектуется 4,0-литровым V8 с двумя турбонагнетателями. Отдача двигателя составляет 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. С нуля до 100 километров в час Urus разгоняется за 3,6 секунды. Максимальная скорость вседорожника — 305 километров в час.
В обычном режиме момент двигателя распределяется между осями в соотношение 40/60. При этом до 70 процентов тяги может идти на передние колеса и до 87 процентов на задние.