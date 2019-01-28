Видео: особенности оффроуд пакета для Lamborghini Urus

Lamborghini Urus комплектуется 4,0-литровым V8 с двумя турбонагнетателями. Отдача двигателя составляет 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. С нуля до 100 километров в час Urus разгоняется за 3,6 секунды. Максимальная скорость вседорожника — 305 километров в час.

В обычном режиме момент двигателя распределяется между осями в соотношение 40/60. При этом до 70 процентов тяги может идти на передние колеса и до 87 процентов на задние.