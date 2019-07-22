Уникальный прототип Jaguar из 60-х превратили в дорожный спорткар

Оригинальный Jaguar XJ13 выставлен в Британском автомобильном музее. Спорткар построили в единственном экземпляре для «Ле-Мана», но из-за изменений в регламенте участие в гонках он так и не принял. В 1971 году автомобиль серьезно пострадал в аварии, однако был восстановлен до исходного состояния. Утверждается, что XJ13 никогда не выставляли на продажу, а его нынешний владелец в 1996 году отказался продавать машину за семь миллионов фунтов стерлингов, хотя это в три раза превышало цену Ferrari 250 GTO — одно из самых дорогих классических автомобилей.