Уникальный прототип Jaguar из 60-х превратили в дорожный спорткар

Купе LM69 с плавными обводами кузова практически в точности повторяет облик оригинального XJ13, если рассматривать его с позиции эволюции. У новой машины появилась фиксированная крыша, поменялась форма воздухозаборников, спереди добавились винглеты, а сзади — антикрыло. При этом создатели машины намеренно не использовали ни технологические, ни стилистические решения, которые пришли в автоспорт после 1969 года.
За скруглённой прозрачной крышкой моторного отсека установлен пятилитровый V12 с четырьмя распределительными валами — такой же двигатель стоял и на оригинальном автомобиле. Спецификация еще держится в секрете, но на XJ13 «атмосферник» выдавал 509 сил и 523 Нм крутящего момента и разгонял машину до 100 километров в час за 3,4 секунды. В соответствии с духом гоночных прототипов у спорткара нет никаких электронных помощников.
Оригинальный Jaguar XJ13 выставлен в Британском автомобильном музее. Спорткар построили в единственном экземпляре для «Ле-Мана», но из-за изменений в регламенте участие в гонках он так и не принял. В 1971 году автомобиль серьезно пострадал в аварии, однако был восстановлен до исходного состояния. Утверждается, что XJ13 никогда не выставляли на продажу, а его нынешний владелец в 1996 году отказался продавать машину за семь миллионов фунтов стерлингов, хотя это в три раза превышало цену Ferrari 250 GTO — одно из самых дорогих классических автомобилей.
Публичный дебют LM69 состоится на Конкурсе элегантности в лондонском дворце Хэмптон Корт в начале сентябре. Планируемый тираж — 25 экземпляров. Цена будет объявлена позже.