Посмотрите, как 38-тонный беспилотный погрузчик едет по стеклянному лабиринту

Автономные тяжелые погрузчики Sandvik работают на шахтах уже более 20 лет. Их беспилотный комплекс опирается на данные лазерных дальномеров, сенсоров и гироскопов. Так как машины работают под землей, использование GPS невозможно.
Видео: Sandvik
Volvo Construction Equipment, входящая в состав Volvo Group, также занимается разработкой беспилотной техники для горнодобывающих предприятий. Недавно компания начала испытания беспилотных погрузчиков и дизель-электрических экскаваторов на территории карьера Викан-Кросс вблизи Гетеборга.