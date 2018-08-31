Volvo начала испытания беспилотных самосвалов

Помимо самосвалов, на производственной площадке будут использовать 70-тонный экскаватор EX1, укомплектованный дизель-электрической силовой установкой. Он управляется так же как обычный, однако подключен по кабелю к основной энергосистеме карьера. Погрузчик LX1 на 98 процентов состоит из новых деталей и на 50 процентов эффективнее машины с традиционным ДВС.