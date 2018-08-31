Volvo начала испытания беспилотных самосвалов

Исследовательский проект, получивший название Electric Site, подразумевает максимальную автоматизацию рабочих процессов — от добычи и первичного дробления породы до ее перевозки. Для этого Volvo и ее основной клиент — строительная группа Skanska будут использовать прототипы автономных самосвалов, управляемый по кабелю гибридный экскаватор и дизель-электрический погрузчик.
Вместо трех тяжелых самосвалов, на карьере будут работать восемь компактных беспилотников HX2, оснащенных электромоторами, батареей и силовой электроникой, разработанной Volvo Group. Машины также оборудованы системой искусственного зрения, которая может различать препятствия на дороге и людей.
Помимо самосвалов, на производственной площадке будут использовать 70-тонный экскаватор EX1, укомплектованный дизель-электрической силовой установкой. Он управляется так же как обычный, однако подключен по кабелю к основной энергосистеме карьера. Погрузчик LX1 на 98 процентов состоит из новых деталей и на 50 процентов эффективнее машины с традиционным ДВС.
В мае Volvo Trucks, также входящая в состав Volvo Group, представила два электрических грузовика: 16-тонный FL Electric и FE Electric массой 27 тонн. Их предполагается использовать для перевозки отходов и тяжелых грузов.