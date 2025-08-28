Средний размер автокредита в России растет пятый месяц подряд

Несмотря на длительный период роста, средний размер автокредита все еще не достиг прошлогодних отметок. Так, в июле 2024-го он был равен 1,47 миллиона рублей — на 6,4 процента больше, чем в июле 2025-го.

Самые большие займы ожидаемо выдают в Москве — в среднем по 1,85 миллиона рублей. На втором месте Подмосковье с 1,7 миллиона, на третьем — Санкт-Петербург с 1,59. Далее следуют Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) с 1,51 миллиона рублей, Краснодарский край и Ленинградская область (по 1,49 миллиона).