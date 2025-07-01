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Опубликовано 01 июля 2025, 20:14
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Китайских автопроизводителей обяжут закупать российские комплектующие

Это может стать обязательным требованием при локализации
Китайцев могут обязать использовать российские детали в автопроме. Минпромторг России собирается обязать иностранные компании, собирающие автомобили в нашей стране, закупать детали у отечественных поставщиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Антона Алиханова. За счет этого они могли бы набирать больше баллов локализации, что позволит участвовать в госзакупках и федеральных программах стимуляции спроса.
Производство Jetour Dashing на «Автоторе»
Производство Jetour Dashing на «Автоторе»
© Михаил Голенков / РИА Новости
Мария Руцкая
Мария Руцкая

У Минпромторга есть «намерение относительно введения обязательности использования ряда комплектующих, произведенных в России», сказал Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Какие именно комплектующие имеются в виду, пока неясно.

Ранее министерство собиралось включить в обязательные требования по локализации лакокрасочные материалы. Чтобы окраску кузова засчитывали как локализованную операцию, красить его нужно российской краской, уточнял Алиханов. Сейчас ЛКМ в основном закупают за рубежом.

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Между тем объем производства легковых автомобилей в России падает. В мае с конвейеров заводов сошло 35 тысяч машин. Падение к маю 2024 года — 18,5 процента, а к апрелю 2025-го оно еще значительнее — 49,8 процента.

Однако на подходе новые проекты: например, наладить производство в РФ планирует GAC, который уже оформляет сертификационные документы на три модели российской сборки.

Источник:ТАСС
Автор:Мария Руцкая
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#Россия
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#Производство