Китайских автопроизводителей обяжут закупать российские комплектующие

У Минпромторга есть «намерение относительно введения обязательности использования ряда комплектующих, произведенных в России», сказал Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Какие именно комплектующие имеются в виду, пока неясно.

Ранее министерство собиралось включить в обязательные требования по локализации лакокрасочные материалы. Чтобы окраску кузова засчитывали как локализованную операцию, красить его нужно российской краской, уточнял Алиханов. Сейчас ЛКМ в основном закупают за рубежом.