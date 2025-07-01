Китайских автопроизводителей обяжут закупать российские комплектующие

Китайских автопроизводителей обяжут закупать российские комплектующиеЭто может стать обязательным требованием при локализации
У Минпромторга есть «намерение относительно введения обязательности использования ряда комплектующих, произведенных в России», сказал Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Какие именно комплектующие имеются в виду, пока неясно.
Ранее министерство собиралось включить в обязательные требования по локализации лакокрасочные материалы. Чтобы окраску кузова засчитывали как локализованную операцию, красить его нужно российской краской, уточнял Алиханов. Сейчас ЛКМ в основном закупают за рубежом.
Между тем объем производства легковых автомобилей в России падает. В мае с конвейеров заводов сошло 35 тысяч машин. Падение к маю 2024 года — 18,5 процента, а к апрелю 2025-го оно еще значительнее — 49,8 процента.
Однако на подходе новые проекты: например, наладить производство в РФ планирует GAC, который уже оформляет сертификационные документы на три модели российской сборки.