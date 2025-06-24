GAC наладит производство автомобилей в России

GAC GS3 появился на российском рынке примерно год назад. 4,4-метровый кроссовер предлагают с 1,5-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил (250 Нм крутящего момента) и семиступенчатым «роботом». Цена за GS3 китайского производства стартует с 2 449 000 рублей.

GS8 — флагман GAC, который в Россию возят уже два года. Кроссовер длиной почти пять метров (а в новой версии GS8 Dragon — больше пяти) оснащен мотором 2.0 на 231 силы и 380 Нм в сочетании с автоматом и полным приводом. Цена без скидок — от 4 099 000 рублей.