У нового Logan появилась спецверсия в честь 20-летнего юбилея

Французско-румынский «бюджетник» стал бестселлером в Европе

У нового Logan появилась спецверсия в честь 20-летнего юбилея. Фирма Dacia выпустила особую серию седанов, которые назвали ёмко — XX. Первый Logan вышел на европейский рынок в сентябре 2004 года; за два десятилетия в Старом свете реализовали 1,28 миллиона машин. Важное уточнение: речь идёт только о Dacia, о продажах Renault Logan в пресс-службе предпочли забыть, хотя в России продано около 0,8 миллиона экземпляров двух поколений!