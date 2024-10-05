У нового Logan появилась спецверсия в честь 20-летнего юбилея

У нового Logan появилась спецверсия в честь 20-летнего юбилеяФранцузско-румынский «бюджетник» стал бестселлером в Европе
Dacia Logan XX будет выпущен ограниченным тиражом 4000 штук, а цена под стать — от 16 тысяч евро (1,68 миллиона рублей), это самая дорогая комплектация! Уникальная опция одна: чёрная крыша за 240 евро. Изменений по технике нет: юбилейный седан доступен с теми же трёхцилиндровыми 1,0-литровыми турбомоторами на бензине или сжиженном газе.
Приметы спецверсии — особые 16-дюймовые легкосплавные диски, чёрные корпуса зеркал заднего вида, шильдики XX на крышке багажника, порогах, зеркалах, центральном тоннеле и спинках кресел, а также расширенное оснащение. Не нужно доплачивать за климат-контроль, медиасистему с тачскрином и навигацией, кнопку запуска двигателя, светодиодную оптику и другие опции.
В сентябре появились слухи, что новый Logan всё-таки доберётся до России под маркой XCite. АвтоВАЗ опроверг возможность организации сборки «бюджетников» Renault, хотя на заводе продолжают тестировать другую французскую машину — Sandero Stepway, так и не добравшийся до нашего рынка.