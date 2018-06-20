Renault сделает Logan с 20-сантиметровым клиренсом

Компания Renault выпустит вседорожную модификацию седана Logan, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Премьера автомобиля состоится в конце августа текущего года на Московском автосалоне.

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По словам собеседника издания, вседорожный Logan станет мировой премьерой. Модель получит увеличенный со 155 до 195 миллиметров дорожный просвет, пластиковый защитный обвес элементов кузова, обновленный интерьер и новую силовую установку. Ожидается, что седан получит 1,6-литровый мотор и вариатор вместо нынешнего четырехступенчатого «автомата». Машина при этом останется переднеприводной.

Российские продажи модели начнутся в ноябре, при этом сборка модели будет развернута на «АвтоВАЗе».

В июле до дилеров доберутся обновленный вариант обычных Logan и Sandero. Как будут выглядеть эти автомобили стало известно в августе прошлого года. Однако их техническая начинка пока не уточняется.

Сейчас Renault Logan и Sandero предлагаются в России с моторами мощностью от 82 до 113 сил. Стоимость – от 534 тысяч рублей за седан и хэтчбек 2018 модельного года.