Вседорожную версию покажут на автосалоне в Москве

Пульс

Renault сделает Logan с 20-сантиметровым клиренсом

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20 июня 2018

Компания Renault выпустит вседорожную модификацию седана Logan, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Премьера автомобиля состоится в конце августа текущего года на Московском автосалоне.

«Логан» против VW Polo, Lada Vesta и Hyundai Solaris: часть [первая](https://motor.ru/testdrives/budget-1.htm), [вторая](https://motor.ru/testdrives/budget-3.htm), [третья](https://motor.ru/testdrives/budget.htm) и [четвертая](https://motor.ru/testdrives/budget-2.htm)

«Логан» против VW Polo, Lada Vesta и Hyundai Solaris: часть первая, вторая, третья и четвертая

По словам собеседника издания, вседорожный Logan станет мировой премьерой. Модель получит увеличенный со 155 до 195 миллиметров дорожный просвет, пластиковый защитный обвес элементов кузова, обновленный интерьер и новую силовую установку. Ожидается, что седан получит 1,6-литровый мотор и вариатор вместо нынешнего четырехступенчатого «автомата». Машина при этом останется переднеприводной.

Российские продажи модели начнутся в ноябре, при этом сборка модели будет развернута на «АвтоВАЗе».

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В июле до дилеров доберутся обновленный вариант обычных Logan и Sandero. Как будут выглядеть эти автомобили стало известно в августе прошлого года. Однако их техническая начинка пока не уточняется.

Сейчас Renault Logan и Sandero предлагаются в России с моторами мощностью от 82 до 113 сил. Стоимость – от 534 тысяч рублей за седан и хэтчбек 2018 модельного года.

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