Эксперты выявили модели, которые автомобилисты сохраняют дольше всего

Honda Freed и Kia Carnival возглавили рейтинг автомобилей, с которыми реже всего расстаются

Эксперты выявили модели автомобилей, которые реже других меняют владельцев. В 2024 году доля легковых авто с одним хозяином составила 19,8 процента. Лидером рейтинга стал японский компактвэн Honda Freed с показателем 84,46 процента, за ним следует Honda Stepwgn (72,7 процента) и южнокорейский Kia Carnival (70,26 процента). В топ-5 также вошли Toyota Alphard (70,14 процента) и Kia Sorento Prime (66,46 процента).