Эксперты выявили модели, которые автомобилисты сохраняют дольше всего

Эксперты выявили модели, которые автомобилисты сохраняют дольше всегоHonda Freed и Kia Carnival возглавили рейтинг автомобилей, с которыми реже всего расстаются
На первом месте оказался японский компактвэн Honda Freed: 84,46 процента этих автомобилей остаются у одного владельца. Вторую строчку заняла другая модель Honda — Stepwgn с показателем 72,7 процента. Замыкает тройку минивэн Kia Carnival, у которого 70,26 процента машин остаются с первоначальными владельцами. В пятерку также вошли Toyota Alphard (70,14 процента) и кроссовер Kia Sorento Prime (66,46 процента).
Модели Toyota и Nissan также продемонстрировали высокую долю автомобилей с одним владельцем. К ним относятся Toyota Wish (66,26 процента), Toyota Passo (60,91 процента) и Nissan Leaf (60,48 процента). Hyundai Creta и Kia Rio X-Line тоже попали в список с долями 59,06 процента и 58,1 процента соответственно. Как отметил управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин, минивэны, популярные среди семейных покупателей, часто остаются у одного владельца дольше других автомобилей.
Ранее эксперты назвали наиболее доступные импортные автомобили на российском рынке. По данным «Автостата», в сентябре 2024 года средняя стоимость нового автомобиля составила 3,56 миллиона рублей. Однако в автосалонах по-прежнему можно найти модели, стоимость которых не превышает 2,5 миллиона рублей.