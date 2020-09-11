Посмотрите на пикап Ram 4500 с пятиметровой грузовой платформой

Чёрный пикап, который сам шейх называет самым длинным в мире, получил имя «Аль-Бануш». Чтобы вместить гигантскую грузовую платформу, колёсную базу Ram растянули до 5207 миллиметров. Теперь пикап, выглядящий довольно неповоротливо при езде по пустынным барханам, может служить бассейном в жаркую погоду.
shhamadbinhamdan / Instagram
Ram, оснащённый дизельной «турбошестёркой» объемом 6,7 литра, стал частью экспозиции собственного музея аль Нахайяна, посвящённого истории внедорожников.
Обширная коллекция музея, включающая в себя как классические модели, так и безумные грузовики и монстр-траки, принесла шейху запись в Книге рекордов Гиннесса: он был признан владельцем самого большого количества полноприводных автомобилей в мире.
В прошлом году в число самых необычных экземпляров его коллекции вошёл 11-метровый пятиосный внедорожник Dhabiyan, построенный на базе американского военного тягача.