Nissan Leaf проехал за два месяца 16 тысяч километров

Своей поездкой Каминский хотел показать, что отправляться в длительные путешествия можно даже электрокаре. В том числе, такие машины способны посетить самые отдаленные уголки мира: по словам Каминского, проблемы с подзарядкой всегда удавалось решить даже «вдали от цивилизации с минимальной инфраструктурой».

С собой у него был набор различных кабелей и зарядных устройств, которые позволяют «заправиться» от сети со значениями силы тока от шести до 25 ампер. При максимальном значении батарею можно зарядить за четыре-пять часов.