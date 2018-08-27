Nissan Leaf проехал за два месяца 16 тысяч километров

Отправной точкой путешествия стал польский город Закопане. Затем Каминский проехал через восемь стран и два континента, преодолев Литву, Беларусь, Россию, Монголию, Китай и Южную Корею. Финиш автомобиля состоялся в Токио. Вся поездка заняла 60 дней.
Своей поездкой Каминский хотел показать, что отправляться в длительные путешествия можно даже электрокаре. В том числе, такие машины способны посетить самые отдаленные уголки мира: по словам Каминского, проблемы с подзарядкой всегда удавалось решить даже «вдали от цивилизации с минимальной инфраструктурой».
С собой у него был набор различных кабелей и зарядных устройств, которые позволяют «заправиться» от сети со значениями силы тока от шести до 25 ампер. При максимальном значении батарею можно зарядить за четыре-пять часов.
Nissan Leaf нового поколения дебютировал в сентябре прошлого года. Хэтчбек оснащен 150-сильным электромотором и литиевыми батареями емкостью 40 киловатт-часов. Запас хода автомобиля достигает 378 километров. На полную зарядку аккумуляторов в зависимости от мощности сети требуется от восьми до 16 часов.