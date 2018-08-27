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27 августа 14:18

Nissan Leaf проехал за два месяца 16 тысяч километров

Путешественник доехал от Польши до Японии на электрокаре

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Полярник Марек Каминский, первый и единственный человек в мире, покоривший оба полюса в течение одного года, проехал на электрокаре Nissan Leaf 16 тысяч километров. Маршрут путешественника пролегал от Польши до Японии через Россию.

Отправной точкой путешествия стал польский город Закопане. Затем Каминский проехал через восемь стран и два континента, преодолев Литву, Беларусь, Россию, Монголию, Китай и Южную Корею. Финиш автомобиля состоялся в Токио. Вся поездка заняла 60 дней.

Своей поездкой Каминский хотел показать, что отправляться в длительные путешествия можно даже электрокаре. В том числе, такие машины способны посетить самые отдаленные уголки мира: по словам Каминского, проблемы с подзарядкой всегда удавалось решить даже «вдали от цивилизации с минимальной инфраструктурой».

С собой у него был набор различных кабелей и зарядных устройств, которые позволяют «заправиться» от сети со значениями силы тока от шести до 25 ампер. При максимальном значении батарею можно зарядить за четыре-пять часов.

Nissan Leaf нового поколения дебютировал в сентябре прошлого года. Хэтчбек оснащен 150-сильным электромотором и литиевыми батареями емкостью 40 киловатт-часов. Запас хода автомобиля достигает 378 километров. На полную зарядку аккумуляторов в зависимости от мощности сети требуется от восьми до 16 часов.

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