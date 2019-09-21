Тюнинг-ателье вспомнило про доработку старого Mercedes-Benz S-Class

Пакет повышения производительности совместим с большинством версий: чип-тюнинг доступен для S 250 CDI, S 320 CDI, S 350 BlueTec, S 350 CDI, S 420 CDI и S 500 CGI, а также для исполнения S 63 AMG. В зависимости от двигателя, прирост мощности составляет от 30 до 60 лошадиных сил, крутящий момент прибавляет от 60 до 150 Нм.

Популярная дизельная модификация S 320 CDI с 235-сильным (540 Нм крутящего момента) 3,0-литровым турбированным V6 OM642 может быть форсирована до 265 лошадиных сил и 605 Нм крутящего момента. Распространённое бензиновое исполнение S 500 CGI с 4,7-литровым V8 M273 мощностью в 435 лошадиных сил (700 Нм крутящего момента) прибавляет 50 лошадиных сил и 100 Нм крутящего момента. Доработки обойдутся в 1084 евро (около 76 тысяч рублей по текущему курсу).