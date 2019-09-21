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21:59

Тюнинг-ателье вспомнило про доработку старого Mercedes-Benz S-Class

Lorinser возобновил продажу аэродинамического комплекта 10-летней давности

© Lorinser
Мастерская Lorinser вернулась к тюнингу Mercedes-Benz S-Class в кузове W221. Специалисты готовы оснастить седан предыдущего поколения аэродинамическим обвесом, занизить подвеску и форсировать двигатель на 30-60 лошадиных сил.

Пакет повышения производительности совместим с большинством версий: чип-тюнинг доступен для S 250 CDI, S 320 CDI, S 350 BlueTec, S 350 CDI, S 420 CDI и S 500 CGI, а также для исполнения S 63 AMG. В зависимости от двигателя, прирост мощности составляет от 30 до 60 лошадиных сил, крутящий момент прибавляет от 60 до 150 Нм.

Популярная дизельная модификация S 320 CDI с 235-сильным (540 Нм крутящего момента) 3,0-литровым турбированным V6 OM642 может быть форсирована до 265 лошадиных сил и 605 Нм крутящего момента. Распространённое бензиновое исполнение S 500 CGI с 4,7-литровым V8 M273 мощностью в 435 лошадиных сил (700 Нм крутящего момента) прибавляет 50 лошадиных сил и 100 Нм крутящего момента. Доработки обойдутся в 1084 евро (около 76 тысяч рублей по текущему курсу).

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Кроме перепрошивки блока управления двигателем, Lorinser предлагает владельцам S-Классов стайлинг внешности. Разработка нового аэродинамического обвеса на модель, которую прекратили выпускать почти семь лет назад, не велась, так что немецкие маркетологи переписали ценники на обвес десятилетней давности. Бампера, боковые юбки, диффузор, радиаторная решётка, спойлер, занижение подвески и передние крылья обойдутся в 8070 евро (около 569 тысяч рублей по текущему курсу). Низкопрофильные шины с кастомными дисками добавят к цене ещё несколько сотен евро.

Полный комплект улучшений сравним с ценой объекта тюнинга: за «омоложение» S-Класса ателье Lorinser просит почти 10 тысяч евро! Впрочем, детали обвеса можно заказывать отдельно.