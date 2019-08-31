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16:00

У преступника угнали автомобиль, пока он грабил магазин

Тот случай, когда вызвать полицию было роковой ошибкой

В шесть часов утра в полицию города Кенневик американского штата Вашингтон позвонил Уильям Келли, который сообщил, что его красный пикап Chevrolet 1992 года только что угнали. Но приехавшие на вызов офицеры арестовали его самого.

В минувшее воскресенье диспетчеру полицейского управления в американском городе Кенневик поступил звонок с заявлением об угоне пикапа Chevrolet 1992 года выпуска. На место происшествия был немедленно отправлен ближайший экипаж полиции. Первым делом офицеры решили просмотреть видеозапись ближайшей уличной камеры наблюдения, чтобы выяснить, кто же покусился на 26-летний красный пикап в шесть утра.

Как выяснилось, угонщиком был некий мужчина, который проезжал мимо «Шевроле» на велосипеде и каким-то образом заметил через окно водительской двери небрежно брошенные на сиденье ключи. После этого он бросил свой велосипед в кузов пикапа, прыгнул за руль, завёл мотор и умчался в неизвестном направлении. Но полицейских больше заинтересовало другое: как здесь оказался сам владелец пикапа и что он, собственно, тут делал.

Оказалось, что Уильям приехал на своём Chevrolet с утра пораньше ограбить магазин. Но вот незадача аккурат после того, как ему удалось вскрыть замок на двери и забраться внутрь в поисках выручки, его автомобиль угнали. Всё происходящее было зафиксировано уличными камерами, поэтому Келли уехал с места преступления прямиком в полицейский участок, после чего ему предъявили обвинение в краже со взломом. А вот пикап, кстати, так и не нашли.