У преступника угнали автомобиль, пока он грабил магазин

Оказалось, что Уильям приехал на своём Chevrolet с утра пораньше ограбить магазин. Но вот незадача — аккурат после того, как ему удалось вскрыть замок на двери и забраться внутрь в поисках выручки, его автомобиль угнали. Всё происходящее было зафиксировано уличными камерами, поэтому Келли уехал с места преступления прямиком в полицейский участок, после чего ему предъявили обвинение в краже со взломом. А вот пикап, кстати, так и не нашли.