27 июля, 19:01

Пенсионер нашел в автомобиле лотерейный билет на два миллиона долларов

Выигрыш он потратит на ремонт семейного дома

Анастасия Дубина
Житель Сиднея, Австралия, обнаружил в своем автомобиле купленный в выходные лотерейный билет на два миллиона долларов. Огромная сумма все это время находилась на пассажирском сиденье.

Мужчина в очередной раз отправился на работу на своем автомобиле утром в понедельник. В какой-то момент его внимание привлек лист бумаги, лежавший на пассажирском сидении. По словам пенсионера, он совершенно забыл о том, что приобрел лотерейный билет в прошедшие выходные.

После проверки выигрышных чисел, мужчина осознал, что все это время рядом с ним в автомобиле находилось два миллиона долларов (примерно 143 000 000 рублей по текущему курсу). Именно столько принес ему забытый в машине клочок бумаги.

Семейный дом мужчины, выигравшего в лотерею

По словам победителя, в лотерею он играет раз в месяц, но никогда не думал, что ему повезет. Выигрышную сумму он потратит на ремонт семейного дома, а также на увеличение пенсионного счета.

В середине июля священники из американского штата Индиана решили провести необычную лотерею, в рамках которой они разыграют красный кабриолет Chevrolet Corvette NCRS Top Flight 1962 года выпуска. Поучаствовать в розыгрыше может любой желающий за 30 долларов (примерно две тысячи рублей по текущему курсу).

Источник: The Lott