Пенсионер нашел в автомобиле лотерейный билет на два миллиона долларов

Мужчина в очередной раз отправился на работу на своем автомобиле утром в понедельник. В какой-то момент его внимание привлек лист бумаги, лежавший на пассажирском сидении. По словам пенсионера, он совершенно забыл о том, что приобрел лотерейный билет в прошедшие выходные.
После проверки выигрышных чисел, мужчина осознал, что все это время рядом с ним в автомобиле находилось два миллиона долларов (примерно 143 000 000 рублей по текущему курсу). Именно столько принес ему забытый в машине клочок бумаги.
По словам победителя, в лотерею он играет раз в месяц, но никогда не думал, что ему повезет. Выигрышную сумму он потратит на ремонт семейного дома, а также на увеличение пенсионного счета.
В середине июля священники из американского штата Индиана решили провести необычную лотерею, в рамках которой они разыграют красный кабриолет Chevrolet Corvette NCRS Top Flight 1962 года выпуска. Поучаствовать в розыгрыше может любой желающий за 30 долларов (примерно две тысячи рублей по текущему курсу).