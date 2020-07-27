Пенсионер нашел в автомобиле лотерейный билет на два миллиона долларов

Мужчина в очередной раз отправился на работу на своем автомобиле утром в понедельник. В какой-то момент его внимание привлек лист бумаги, лежавший на пассажирском сидении. По словам пенсионера, он совершенно забыл о том, что приобрел лотерейный билет в прошедшие выходные.

После проверки выигрышных чисел, мужчина осознал, что все это время рядом с ним в автомобиле находилось два миллиона долларов (примерно 143 000 000 рублей по текущему курсу). Именно столько принес ему забытый в машине клочок бумаги.