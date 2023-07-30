Lotus построил карбоновый велосипед для Олимпиады

Это второй подобный проект для британского автопроизводителя

Lotus построил карбоновый велосипед специально для Олимпийских игр. В 2019 году компания Lotus Engineering и производитель велокомпонентов Hope Technology представили трековый велосипед, на котором сборной Великобритании предстояло выступить на Олимпийских играх 2020 года. Спустя четыре года к британскому автопроизводителю, вспомнив опыт удачного сотрудничества, спортсмены вернулись с аналогичным запросом. Для 33-х Летних Олимпийских игр в 2024 году в Париже Lotus создал вторую версию гоночного велосипеда.