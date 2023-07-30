Lotus построил карбоновый велосипед для Олимпиады

Lotus построил карбоновый велосипед для ОлимпиадыЭто второй подобный проект для британского автопроизводителя
Lotus построил карбоновый велосипед специально для Олимпийских игр. В 2019 году компания Lotus Engineering и производитель велокомпонентов Hope Technology представили трековый велосипед, на котором сборной Великобритании предстояло выступить на Олимпийских играх 2020 года. Спустя четыре года к британскому автопроизводителю, вспомнив опыт удачного сотрудничества, спортсмены вернулись с аналогичным запросом. Для 33-х Летних Олимпийских игр в 2024 году в Париже Lotus создал вторую версию гоночного велосипеда.
В работе над велосипедом вместе со специалистами Lotus Engineering участвовали представители Сборной Великобритании по велоспорту (GBCT), производитель велокомпонентов Hope Technology и эксперты по аддитивным технологиям фирмы Renishaw. Lotus Engineering и GBCT разработали шасси велосипеда, применив уникальную по конструкции переднюю вилку и руль, чтобы обеспечить большую аэродинамическую эффективность.
Рама Hope HBT Paris включает усовершенствованную конструкцию передней подвески и крепления сиденья. Компания Renishaw оказала поддержку в проектировании и производстве моделей для аэродинамической трубы и других важных компонентов готового велосипеда. Композитная вилка изготовлена из того же высококачественного углеродного волокна и по тому же производственному процессу, что используется для гиперкара Lotus Evija.
Комбинация углеродного волокна и металлов, напечатанных на 3D-принтере, используется для оптимизации аэродинамики, эргономики, структурной целостности и лёгкости. Вдохновлённая дизайном истребителя передняя вилка имеет новый зазубренный край, который создаёт более плавный поток воздуха вокруг велосипедиста. Настраиваемый руль помогает гонщикам занять более эффективное аэродинамическое положение для более длительных заездов, а улучшенная интеграция с вилкой ещё больше снижает сопротивление воздуха.