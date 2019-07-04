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11:07

Электрический гиперкар Lotus показали на видео

Новинка станет первой моделью бренда с нулевым уровнем выбросов

Британская компания Lotus опубликовала ролик, посвященный названию первого в линейке электрического суперкара. По традиции имя модели начинается на букву «E» - Evija.
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Новинка, ранее известная под кодовым обозначением Type 130, будет выпущена ограниченной партией из 130 экземпляров. В движение гиперкар приводит электрическая силовая установка мощностью не менее 1000 лошадиных сил. По неофициальной информации, Evija получит привод на все четыре колеса, а запас хода электромобиля составит около 400 километров.

Lotus Evija станет не только первым электромобилем бренда, но и первой полностью новой моделью за последнее десятилетие. Официальная премьера состоится 16 июля на специальном мероприятии в Лондоне, а первые поставки начнутся в 2020 году. Каждый из 130 экземпляров соберут вручную на предприятии Lotus в Норфолке, Великобритания.

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