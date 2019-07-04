Электрический гиперкар Lotus показали на видео

Новинка, ранее известная под кодовым обозначением Type 130, будет выпущена ограниченной партией из 130 экземпляров. В движение гиперкар приводит электрическая силовая установка мощностью не менее 1000 лошадиных сил. По неофициальной информации, Evija получит привод на все четыре колеса, а запас хода электромобиля составит около 400 километров.
Lotus Evija станет не только первым электромобилем бренда, но и первой полностью новой моделью за последнее десятилетие. Официальная премьера состоится 16 июля на специальном мероприятии в Лондоне, а первые поставки начнутся в 2020 году. Каждый из 130 экземпляров соберут вручную на предприятии Lotus в Норфолке, Великобритания.