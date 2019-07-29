Lotus Evora GT стал самой быстрой моделью марки в Новом Свете

С «легкими» опциями Lotus Evora GT весит 1408 килограммов, что на 32 килограмма легче Evora 400: крыша, задняя часть кузова и диффузор из карбона позволяют скинуть 22 килограмма, а титановый выхлоп — еще десять. В оснащение спорткупе входят колеса из кованного алюминия с покрышками Michelin Pilot Sport Cup 2, тормоза AP Racing с двусоставными перфорированными роторами и четырехпоршневыми суппортами, пружины Eibach и спортивные амортизаторы Bilstein, а также многорежимная система стабилизации с четырьмя профилями: Drive, Sport, Race и Off.