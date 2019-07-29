Lotus Evora GT стал самой быстрой моделью марки в Новом Свете

Новый Lotus Evora GT — самая быстрая и мощная модель британцев на североамериканском континенте. Купе оснащено компрессорным мотором 3.5 V6, выдающим 422 лошадиные силы и 430 Нм момента, а также шестиступенчатой «механикой» и дифференциалом повышенного трения. Опционально предлагается автоматическая трансмиссия (момент двигателя увеличивается до 450 Нм) с подрулевыми лепестками.
И в том, и в другом случае заявлены динамика разгона до 60 миль в час (97 километров в час) за 3,8 секунды и максимальная скорость 303 километра в час.
С «легкими» опциями Lotus Evora GT весит 1408 килограммов, что на 32 килограмма легче Evora 400: крыша, задняя часть кузова и диффузор из карбона позволяют скинуть 22 килограмма, а титановый выхлоп — еще десять. В оснащение спорткупе входят колеса из кованного алюминия с покрышками Michelin Pilot Sport Cup 2, тормоза AP Racing с двусоставными перфорированными роторами и четырехпоршневыми суппортами, пружины Eibach и спортивные амортизаторы Bilstein, а также многорежимная система стабилизации с четырьмя профилями: Drive, Sport, Race и Off.
Салон Evora GT отделан черной алькантарой с контрастной прострочкой двух цветов, есть руль из магния и ковши Recaro. Мультимедийка с семидюймовым дисплеем поддерживает Apple CarPlay, Android Auto и Bluetooth. Навигация и камера заднего вида — в базе.
Рекомендованная розничная цена Lotus Evora GT в США — 96 950 долларов, что составляет 6,15 миллиона рублей по текущему курсу.