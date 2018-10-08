Lotus Elise списали в тотал из-за царапины на бампере

Высокая стоимость ремонта при цене самого спорткара в 30 тысяч долларов объясняется тем, что передняя часть кузова, куда также входит бампер, это единый элемент. Его цена превышает пять тысяч долларов. Редкая бронзовая краска обошлась бы владельцу еще в шесть тысяч долларов. Остальное автомастерская взяла бы за работы по снятию старой и установке новой детали.