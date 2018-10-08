Lotus Elise списали в тотал из-за царапины на бампере

Высокая стоимость ремонта при цене самого спорткара в 30 тысяч долларов объясняется тем, что передняя часть кузова, куда также входит бампер, это единый элемент. Его цена превышает пять тысяч долларов. Редкая бронзовая краска обошлась бы владельцу еще в шесть тысяч долларов. Остальное автомастерская взяла бы за работы по снятию старой и установке новой детали.
В итоге Lotus Elise Кингстона выкупила страховая компания. Сумма сделки составила 33 тысячи долларов. Позднее автомобиль с документами, подтверждающими факт его восстановления после списания, появился в продаже на онлайн-площадке Ebay. Продавец просил за спорткар 24 тысячи долларов.
В сентябре 2017 года Chevrolet Corvette с пробегом 13 тысяч километров списали из-за трещины в трансмиссионном тоннеле. Страховая компания признала спорткар непригодным для восстановления и решила продать его на запчасти.