«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки

Спорткары Lotus Exige и Evora нарисовали цифру 70 на тест-треке марки в Хетеле. Заезд приурочили к 70-летнему юбилею британского производителя. За рулем машин находились два инженера, ответственных за управляемость и динамические характеристики спорткаров: Гевен Кершоу и Даниэль Пек. В компании уточняют, что компьютерная графика в ролике не используется.

В ролике снялись Exige Cup 410 и Evora GT410 Sport. Оба спорткара оснащены 3,5-литровым «тойотовским» двигателем V6 c приводным нагнетателем. Отдача — 416 лошадиных сил и 420 Нм момента. С места до «сотни» Exige Cup 410 разгоняется за 3,5 секунды, Evora — за 4,2 секунды с «механикой» или 4,1 секунды с автоматической коробкой передач. Видео: grouplotus Самый экстремальный Lotus — Exige Cup 430 — оснащается двигателем V6, мощность которого доведена до 430 сил (440 Нм момента). До «сотни» спорткар разгоняется за 3,3 секунды, максимальная скорость — 290 километров в час. Аэродинамический обвес Exige Cup 430 может генерировать до 220 килограммов прижимной силы. Загрузка...

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