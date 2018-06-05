Новым шефом британской марки Lotus стал китаец из Geely

Руководитель британской марки Lotus Жан-Марк Жале объявил о решении покинуть британского автопроизводителя «по собственному желанию». На его место придет вице-президент и технический директор китайской компании Geely Auto Фэнь Циньфэнь.

Жан-Марк Жале возглавлял «Лотус» с 2014 года, перейдя в компанию из Peugeot. Теперь топ-менеджер станет руководителем фирмы JD Classics, которая считается одним из крупнейших в мире продавцов олдтаймеров.

Китайский концерн Geely, уже владеющий маркой Volvo, купил Lotus и малазийскую фирму Proton в прошлом году. В январе 2018-го британский производитель рассказал о стратегии своего развития, которая включает выпуск двух новых спорткаров и вседорожника. В компании утверждали, что будущие модели будут «великолепны» в плане дизайна и аэродинамики, при этом флагманская модель получит карбоновый монокок.

С помощью новых моделей Lotus рассчитывает увеличить продажи автомобилей с 1,6 до примерно 3 тысяч экземпляров в год. Поменяется ли стратегия развития компании после ухода Жале, пока не уточняется.