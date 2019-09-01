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12:00

За громкий выхлоп скоро начнут присылать штрафы

Радар может идентифицировать и штрафовать нарушителей тишины

Похоже, тюнинговые автомобили и мотоциклы, ревущие выхлопом в жилых кварталах и мешающие спать, теперь станут достоянием прошлого во Франции.

В пригороде Парижа рядом с аэропортом «Орли» испытывают новую систему, которая способна выявлять шумные транспортные средства, точно определять их местоположение в реальном времени и автоматически выставлять штрафы. Мэр города Вильнёв-ле-Руа называет устройство «шумовым радаром». Его четыре микрофона измеряют уровень уличного шума десять раз в секунду, после чего система моделирует акустический след в виде цветных точек за движущимся источником повышенного шума.

Полученные при помощи радара звукозаписи система будет сопоставлять с данными с полицейских камер видеонаблюдения и автоматически рассылать нарушителям правопорядка штрафы. «Мы не имеем ничего против Ferrari или Harley-Davidson, но порой они издают шум, который беспокоит жителей», сказал мэр Реми Журдан. Девайс установили на фонарный столб, а в коммерческом режиме он заработает после того, как будут внесены соответствующие поправки в законодательство. Предполагается, что тестовый режим займёт около двух лет.