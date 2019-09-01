За громкий выхлоп скоро начнут присылать штрафы

Полученные при помощи радара звукозаписи система будет сопоставлять с данными с полицейских камер видеонаблюдения и автоматически рассылать нарушителям правопорядка штрафы. «Мы не имеем ничего против Ferrari или Harley-Davidson, но порой они издают шум, который беспокоит жителей», — сказал мэр Реми Журдан. Девайс установили на фонарный столб, а в коммерческом режиме он заработает после того, как будут внесены соответствующие поправки в законодательство. Предполагается, что тестовый режим займёт около двух лет.