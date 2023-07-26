Посмотрите на автомобиль с самой низкой посадкой в мире

В той же Италии на прошлой неделе на продажу выставили Volkswagen Beetle 1970 года, переделанный в избушку на колесах. Машина задумывалась как передвижное шале для промоутерских мероприятий, внутри которого есть спальная зона и мини-кухня. За уютный автодом на базе «Жука» просят от 20 тысяч до 30 тысяч евро (два-три миллиона рублей).