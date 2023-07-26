Посмотрите на автомобиль с самой низкой посадкой в мире

Посмотрите на автомобиль с самой низкой посадкой в миреВ это трудно поверить, но машина без видимых колес способна ездить
В Италии построили автомобиль с самой низкой посадкой в мире. Роликом с машиной, будто погруженной наполовину в дорожное полотно, поделилось немецкое издание Bild: на нем автомобиль с буквально валяющимся на земле капотом довольно бодро движется по дороге. Проект получил название Fiat Flunder. Первая часть имени досталась от почти сорокалетней Fiat Panda, которую буквально разрезали напополам. Вторая часть переводится с английского как «камбала».
Проект осуществили три итальянских механика, которые взяли за основу хэтчбек Fiat Panda 1980 года выпуска и переделали его в экстремального представителя движения nice stance. Двигатель и колеса подняли и загнали в салон, для интриги наглухо заклеив окна. Водителю приходится залезать в машину сзади и располагаться в весьма неудобном положении на узком куске фанеры.
Управление автомобилем осуществляется с помощью джойстика, причем вместо окна водитель смотрит в телефон — на его экран транслируется изображение с внешней камеры. Flunder с нулевым клиренсом очевидно спасует перед самой скромной неровностью, зато итальянские умельцы при желании наверняка смогут претендовать на рекорд Книги Гиннесса.
В той же Италии на прошлой неделе на продажу выставили Volkswagen Beetle 1970 года, переделанный в избушку на колесах. Машина задумывалась как передвижное шале для промоутерских мероприятий, внутри которого есть спальная зона и мини-кухня. За уютный автодом на базе «Жука» просят от 20 тысяч до 30 тысяч евро (два-три миллиона рублей).