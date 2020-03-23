На продажу выставили дом на колесах почти без дорожного просвета

Основа кемпера — пикап Chevrolet серии «С» третьего поколения, выпускавшийся с 1973 по 1987 год. В этом случае — однотонник C30. Автомобиль построен мастерской River City Rods и носит прозвище Brown Sugar. Здесь установлен задний усиленный мост с механизмом Уатта, пневмоподвеска Vintage Air, а под капотом — 5,3-литровый GM LS V8 с чугунным блоком, совмещенный с четырёхступенчатым автоматом 4L80E.
Жилой отсек и кузов пикапа выкрашены в стиле 1970–1980-х годов с характерным для того времени сочетанием цветов и геометрическим узором. Внутри все щедро отделано деревом, установлена аудиосистема, собранная из двух бочек для виски и раковина, сделанная из винтажного холодильника Coca-Cola. Кроме того, в салоне есть микроволновка и несколько спальных мест.
За кемпер почти без дорожного просвета продавец хочет выручить 179 990 долларов, что эквивалентно 14,4 миллиона рублей по текущему курсу.
Весной прошлого года московская фирма Lux Form представила автодом на базе новой Lada Granta. Автомобиль оборудовали жилым модулем с двумя спальными местами и кухней. Также в оснащение кемпера вошли баки для чистой и сточной воды, розетка на 220 вольт и пятилитровый бойлер.