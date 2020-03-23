На продажу выставили дом на колесах почти без дорожного просвета

Жилой отсек и кузов пикапа выкрашены в стиле 1970–1980-х годов с характерным для того времени сочетанием цветов и геометрическим узором. Внутри все щедро отделано деревом, установлена аудиосистема, собранная из двух бочек для виски и раковина, сделанная из винтажного холодильника Coca-Cola. Кроме того, в салоне есть микроволновка и несколько спальных мест.