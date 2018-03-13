Американцы назвали самых преданных автовладельцев

Автомобильный портал Edmunds.com опубликовал результаты исследования лояльности американских автовладельцев. Специалисты компании подсчитали наиболее лояльных покупателей в каждом сегменте, по стране происхождения автомобиля, кузову и марке, а также проанализировали динамику изменения предпочтений.

Методология: были проанализированы 13,9 миллионов сделок по обмене старого автомобиля на новый (трейд-ин) за 2007-2017 год. Данные отчета представлены в виде доли ТС, обменяных на машину того же сегмента, производителя, марки или типа.

Наиболее лояльными покупателями стали владельцы внедорожников, кроссоверов и пикапов. Приобретая новую машину, они чаще выбирают тот же самый тип кузова. При этом наблюдается существенное падение в сегменте легковых автомобилей: если в 2012 году лояльных покупателей было около 70 процентов, то в 2017-м их стало 57.

Для сравнения, доля лояльных покупателей в сегменте кроссоверов составляет 75 процентов, а пикапов и полноразмерных внедорожников — 74 процента.

Высокая лояльность покупателей также отмечается при выборе автомобиля по стране происхождения. Так, 83 процента владельцев японских машин выбирают модели японских производителей, 68 процентов владельцев «корейцев» предпочтут Kia или Hyundai и лишь 53 процента собственников машин американского производства снова выберут автомобиль локальной марки.

Honda Accord

Наибольшая лояльность к бренду отмечается у владельцев Toyota (63), Subaru (61), Honda (60), RAM (54) и Chevrolet (54 процента). Среди аутсайдеров — Chrysler, Smart и Dodge. Их выбирают менее 20 процентов бывших владельцев.

В премиальном сегменте реже покупают машины других марок владельцы Lexus, Audi, Land Rover, Mercedes-Benz и Porsche. Чаще — Infiniti, Jaguar и Volvo.

В конце прошлого года Google назвал самые популярные в США автомобильные марки. В тройку лидеров вошли Ford, Lexus и Kia. Годом ранее, в 2016-м, это были Honda, Mercedes-Benz и Tesla.