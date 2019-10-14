Миниатюрный Land Rover с кемпером продадут на аукционе

Toylander Land Rover — это электрический детский автомобиль, построенный по образцу Land Rover Series II 1958 года. У него складное лобовое стекло, откидной борт багажника, работающие фары, клаксон, есть задний ход и три посадочных места, куда поместятся один взрослый и два ребенка. Выставленный на продажу образец внедорожника построен в 2012 году, а в этом был полностью отреставрирован.
Внедорожник оснащен двумя 24-вольтовыми электромоторами и может разгоняться до восьми километров в час.
К машинке прилагается новенький кемпер с высотой потолка 1250 миллиметров. Внутри него размещается игрушечная кухня, скамейки и стол, которые раскладываются в кровать.
В сентябре этого года Bugatti показала прототип детской машинки Baby II, построенный с оглядкой на оригинальный Baby образца 1926 года. Автомобильчик оснащен электрической силовой установкой с литий-ионной батареей и системой рекуперации, а также задним дифференциалом. Цена — от 30 тысяч евро (2,13 миллиона рублей).