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15:50

Миниатюрный Land Rover с кемпером продадут на аукционе

Детский автомобильчик может разгоняться до восьми километров в час

На аукционе H&H Classics появился новый лот — детский электрический кит-кар Toylander Land Rover, к которому прилагается новенький миникемпер. Автомобильчик построен в 2012-м, но прошел полную процедуру реставрации в этом году.

Toylander Land Rover — это электрический детский автомобиль, построенный по образцу Land Rover Series II 1958 года. У него складное лобовое стекло, откидной борт багажника, работающие фары, клаксон, есть задний ход и три посадочных места, куда поместятся один взрослый и два ребенка. Выставленный на продажу образец внедорожника построен в 2012 году, а в этом был полностью отреставрирован.

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Внедорожник оснащен двумя 24-вольтовыми электромоторами и может разгоняться до восьми километров в час.

К машинке прилагается новенький кемпер с высотой потолка 1250 миллиметров. Внутри него размещается игрушечная кухня, скамейки и стол, которые раскладываются в кровать.

В сентябре этого года Bugatti показала прототип детской машинки Baby II, построенный с оглядкой на оригинальный Baby образца 1926 года. Автомобильчик оснащен электрической силовой установкой с литий-ионной батареей и системой рекуперации, а также задним дифференциалом. Цена — от 30 тысяч евро (2,13 миллиона рублей).

Источник: H&H Classics