Миниатюрный Land Rover с кемпером продадут на аукционе

Toylander Land Rover — это электрический детский автомобиль, построенный по образцу Land Rover Series II 1958 года. У него складное лобовое стекло, откидной борт багажника, работающие фары, клаксон, есть задний ход и три посадочных места, куда поместятся один взрослый и два ребенка. Выставленный на продажу образец внедорожника построен в 2012 году, а в этом был полностью отреставрирован.