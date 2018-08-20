Шеф-дизайнер Land Rover сделал хромированного носорога

Работа Макговерна выполнена в хромовом цвете, рог окрашен в красный. Это символ красителя, который используют природоохранные и экологические организации для защиты животных от браконьеров и охотников. Эту и еще 20 скульптур установят в различных частях Лондона в рамках программы Tusk Rhino Trail.
По словам Макговерна, хромовая отделка, которая видна с большого расстояния, должна символизировать бедственное положение животных. Красный рог, помимо красителя, отражает ту небольшую часть, ради которых носорогов истребляют.
Использовать скульптуры для демонстрации идей и вектора развития дизайна стали многие производители. Чаще всего это делает Mercedes-Benz. Последняя работа дизайнеров марки — скульптура Aesthetics Progressive Luxury, рассказывающая о ном шоу-каре.