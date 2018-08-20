Шеф-дизайнер Land Rover сделал хромированного носорога

Работа Макговерна выполнена в хромовом цвете, рог окрашен в красный. Это символ красителя, который используют природоохранные и экологические организации для защиты животных от браконьеров и охотников. Эту и еще 20 скульптур установят в различных частях Лондона в рамках программы Tusk Rhino Trail.