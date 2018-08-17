Электрический шоу-кар Mercedes-Benz показали на видео

Первой же серийной моделью суббренда EQ станет электрический кроссовер EQC. Новинка будет оснащаться блоком аккумуляторов емкостью 70 киловатт-часов, которые позволят проезжать без подзарядки около 482 километров. Продажи вседорожника начнутся в следующем году.

Для проверки работы электрической силовой установки в различных климатических условиях Mercedes-Benz построил около 200 прототипов EQC. Машины проходили испытания в Германии, Финляндии, Италии, Дубае, Южной Африке, Китае и США при температуре от -35 до +50 градусов Цельсия.