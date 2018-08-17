Электрический шоу-кар Mercedes-Benz показали на видео

Информации о технической начинке шоу-кара производитель не сообщает. Однако использование в описании хэштегов #SwitchToEQ и #eqsilverarrow говорит о том, что прототип получит электрическую силовую установку и станет флагманом «зеленой» линейки EQ.
Дизайн ретроэлектрокара разрабатывался с оглядкой на экспериментальный Mercedes-Benz W125 Rekordwagen. На этом автомобиле немецкий автогонщик Рудольф Караччиола в январе 1938 года установил рекорд скорости: на автобане между Франкфуртом-на-Майне и Дармштадтом он разогнался до 432,7 километра в час.
Первой же серийной моделью суббренда EQ станет электрический кроссовер EQC. Новинка будет оснащаться блоком аккумуляторов емкостью 70 киловатт-часов, которые позволят проезжать без подзарядки около 482 километров. Продажи вседорожника начнутся в следующем году.
Для проверки работы электрической силовой установки в различных климатических условиях Mercedes-Benz построил около 200 прототипов EQC. Машины проходили испытания в Германии, Финляндии, Италии, Дубае, Южной Африке, Китае и США при температуре от -35 до +50 градусов Цельсия.