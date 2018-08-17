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20 августа 10:46

Электрический шоу-кар Mercedes-Benz показали на видео

Компания привезет в Пеббл-Бич современный вариант легендарных «Серебряных стрел»

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Шеф-дизайнер Mercedes-Benz Горден Вагенер опубликовала в Instagram тизер электрического шоу-кара, дебют которого состоится на Конкурсе элегантности Пеббл-Бич в конце месяца. Намек на внешний вид и пропорции автомобиля, вдохновленного легендарными «Серебряными стрелами», производитель ранее сделал с помощью скульптуры Aesthetics Progressive Luxury.

Информации о технической начинке шоу-кара производитель не сообщает. Однако использование в описании хэштегов #SwitchToEQ и #eqsilverarrow говорит о том, что прототип получит электрическую силовую установку и станет флагманом «зеленой» линейки EQ.

Дизайн ретроэлектрокара разрабатывался с оглядкой на экспериментальный Mercedes-Benz W125 Rekordwagen. На этом автомобиле немецкий автогонщик Рудольф Караччиола в январе 1938 года установил рекорд скорости: на автобане между Франкфуртом-на-Майне и Дармштадтом он разогнался до 432,7 километра в час.

Первой же серийной моделью суббренда EQ станет электрический кроссовер EQC. Новинка будет оснащаться блоком аккумуляторов емкостью 70 киловатт-часов, которые позволят проезжать без подзарядки около 482 километров. Продажи вседорожника начнутся в следующем году.

Для проверки работы электрической силовой установки в различных климатических условиях Mercedes-Benz построил около 200 прототипов EQC. Машины проходили испытания в Германии, Финляндии, Италии, Дубае, Южной Африке, Китае и США при температуре от -35 до +50 градусов Цельсия.

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