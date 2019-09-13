Land Rover вернул на дорогу выставочный внедорожник 1948 года

Сначала уникальный Land Rover полностью разобрали. Каждую деталь просветили на рентгене, чтобы выяснить, какую их них можно сохранить, а какую придется менять. Оказалось, что передний мост внедорожника не требует серьезного ремонта, а задний сильно поврежден. Дальнейшие изучение детали позволило убедиться в её прочности, и в итоге мост сохранили.
Также специалисты Land Rover Classic полностью восстановили механизм переключения режимов трансмиссии. Эти три ручки из-за сходства с рукоятками органа называют Organ Stops — их устанавливали только на некоторые ранние образцы предсерийных «Лэнд Роверов». Тормозную систему Lockheed — на серийных машинах была Girling — пришлось заново изготавливать по оригинальным чертежам.
Кузов внедорожника решили не трогать, чтобы сохранить патину. Устранили только мелкие недочеты вроде больших зазоров и заострившихся краев. Однако несколько панелей всё же пришлось заменить — их сделали из алюминиевых листов толщиной два миллиметра и окрасили в оригинальный оттенок зеленого Light Green. Образец цвета взяли с нижней поверхности сидений, а уже на машине краску искусственно состарили.
По техническим иллюстрациям восстановили крепления выхлопа, латунные ступицы колес, коробку передач и раздатку. Отсутствующую оригинальную эмблему сначала измерили на оцифрованной фотографии с выставки 1948 года, а потом воспроизвели в металле. Оригинальный двигатель тоже отремонтировали и оснастили поршнями высокого давления, изготовленными по спецификации для предсерийных машин конца 40-х годов.
Отреставрированный Land Rover показали публике на Франкфуртском автосалоне, где состоялась презентация нового Land Rover Defender.