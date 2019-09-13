Land Rover вернул на дорогу выставочный внедорожник 1948 года

Кузов внедорожника решили не трогать, чтобы сохранить патину. Устранили только мелкие недочеты вроде больших зазоров и заострившихся краев. Однако несколько панелей всё же пришлось заменить — их сделали из алюминиевых листов толщиной два миллиметра и окрасили в оригинальный оттенок зеленого Light Green. Образец цвета взяли с нижней поверхности сидений, а уже на машине краску искусственно состарили.