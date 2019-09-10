Всё, что нужно знать о новом Land Rover Defender

В своём неизменном виде Land Rover Defender продержался на конвейере без малого 70 лет. И хотя культовый внедорожник фактически выпускался с 1983 по 2016-й, его историю принято отсчитывать с 1948 года, когда на свет появился Land Rover Series I. «Деф» второго поколения непохож ни на предшественника, ни на престарелого родственника. Теперь это современный автомобиль — не такой харизматичный и олдскульный, как раньше, зато под потолок набитый электроникой и передовыми технологиями. Пошло ли это ему на пользу, мы пока не знаем, но уже сейчас готовы рассказать всё о самой громкой премьере этого года.