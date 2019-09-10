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11:00

Всё, что нужно знать о новом Land Rover Defender

Что за модель займет место внедорожника, который не менялся почти 70 лет?

Алексей Носаченко
В своём неизменном виде Land Rover Defender продержался на конвейере без малого 70 лет. И хотя культовый внедорожник фактически выпускался с 1983 по 2016-й, его историю принято отсчитывать с 1948 года, когда на свет появился Land Rover Series I. «Деф» второго поколения непохож ни на предшественника, ни на престарелого родственника. Теперь это современный автомобиль — не такой харизматичный и олдскульный, как раньше, зато под потолок набитый электроникой и передовыми технологиями. Пошло ли это ему на пользу, мы пока не знаем, но уже сейчас готовы рассказать всё о самой громкой премьере этого года.

Предшественник нынешнего «Дефендера», Land Rover Series I, родился в послевоенной Англии как временное решение финансовых проблем Rover Company. Недорогой и надёжный внедорожник понравился фермерам, бизнесменам и искателям приключений, и неожиданно для своих создателей, братьев Вилкс, стал очень популярным. Примитивная по нынешним меркам угловатая форма кузова была продиктована тогдашним состоянием английской промышленности и нежеланием Rover инвестировать в технологическую оснастку. Внешние панели изготовили из лёгкого алюминиево-магниевого сплава Birmabright, листы которого формовали вручную.

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Land Rover Series I

С минимальными изменениями первый внедорожник Land Rover шагнул в XXI век, но уже с шильдиком Defender. При этом сначала наименованием модели было цифровое обозначение длины колёсной базы в дюймах — Land Rover 90 и 110, а собственным именем она обзавелась только в начале 90-х, после появления Discovery. С годами Defender обрастал различными версиями, но принципиально не менялся. А к моменту очередного обновления в 2012-м уже было известно, что Land Rover ведёт работу над преемником — без полного пересмотра дизайна компания попросту не смогла бы вписаться в новые европейские нормы, касающиеся безопасности пешеходов.

Автомобиль из фильма о Бонде «007: Спектр» — это, пожалуй, квинтэссенция брутальности и невероятной харизмы Land Rover Defender. И, конечно, ни о какой безопасности для пешеходов тут и речи быть не может.

Последние 15 экземпляров «лампового» Land Rover Defender выехали из ворот завода компании в Солихалле 29 января 2016 года. Мы вот-вот должны были увидеть внедорожник следующего поколения, но в 2018-м Land Rover Classic неожиданно выпустил коллекционную версию Works V8 70th Edition с пятилитровой «восьмёркой» на 405 сил, автоматической трансмиссией и перешитым салоном со спортивными креслами Recaro. Первые шпионские фотографии прототипов нового «Дефендера» появились осенью 2018-го, и вот спустя почти год британцы полностью рассекретили преемника культового внедорожника. Теперь Defender — самый продвинутый автомобиль семейства Land Rover, этакое дитя цифровой эпохи, а не реликт, как прежде.

Последний экземпляр Land Rover Defender покидает сборочный цех в Солихалле под аплодисменты сотрудников. Вместе с ним уходит целая эпоха.

Внешность нового Land Rover Defender в большей степени основана на игре с классическими формами, хотя влияние концепта DC100 2011 года сложно не заметить. Сглаженные линии и срезанные сверху кольца ходовых огней придали облику внедорожника определенной мультяшности и сделали его похожим на очередной шоу-кар. Связь поколений дизайнеры подчеркнули с помощью коротких свесов, распашной задней двери с запасным колесом и фирменных окошек Alpine Light на крыше. По словам отвечающего за экстерьер «Лэнд Роверов» Массимо Фрашелла, «стилистика нового Defender — это манифест нынешней философии дизайна марки, лаконичной и одновременно сложной».

Land Rover DC100 Concept
Новый Land Rover Defender

Характерное для «Дэфа» шасси с рамой лестничного типа и неразрезными мостами кануло в Лету. Ему на смену пришла конструкция с несущим кузовом, основанная на алюминиевом монококе D7x. Передняя подвеска — двухрычажная, задняя — многорычажка Integral Link с дополнительной вертикальной тягой, как у Discovery и Jaguar E-Pace. При этом внедорожник можно оборудовать как пассивными амортизаторами со стальными пружинами, так и адаптивной пневмоподвеской с регулировкой высоты дорожного просвета. Кузов Defender выдерживает до 6,5 тонны рывковой нагрузки, приложенной к буксировочным крюкам, а усиленные элементы подвески — до семи тонн.

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Стандартный дорожный просвет нового Land Rover Defender — 291 миллиметр. Однако во внедорожном режиме автомобиль с пневмостойками может приподняться ещё на 75 миллиметров. Для удобства посадки и загрузки предназначена система Elegant Arrival, которая опускает кузов на 50 миллиметров. Ходы подвески внедорожника составляют полметра; «Дефендер» может преодолевать 45-градусные боковые уклоны и подъёмы, форсировать брод глубиной 900 миллиметров, буксировать прицеп массой до 3500 килограммов (у машин для американского рынка этот показатель чуть выше — 3720 кг) и перевозить 168 килограммов груза на крыше (статическая нагрузка — 300 кг). Углы въезда и съезда составляют 38 и 40 градусов соответственно, рампы — 31 градус для Defender 90 и 28 для 110.

У предыдущего «Дефендера» дорожный просвет был меньше — 250 миллиметров. Внедорожник мог преодолевать полуметровые водные преграды; углы въезда и съезда составляли 48,7 и 35,6 градуса для модификации 110 и 47 и 47,1 для Defender 90.

Внедорожный арсенал «Дефендера» дополняет новейшее поколение системы Terrain Response, у которой теперь есть приставка Configurable (настраиваемая). Она позволяет с помощью центрального экрана блокировать межосевой и опциональный задний дифференциалы, а также настраивать чувствительность дроссельной заслонки, работу коробки передач, рулевого управления и антипробуксовочной системы — всего можно сохранить четыре индивидуальных профиля. Кроме того, доступен полностью автоматический режим, способный самостоятельно распознавать дорожные условия, и впервые в автомобилях Land Rover надстройка «Брод».

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При её активации блокируются дифференциалы, климатическая установка переводится в режим рециркуляции, а подвеска поднимается в максимальное положение. Вдобавок с помощью датчиков Wade Sensing на дисплей выводится информация о текущей глубине брода. После отключения режима автоматически запускается программа очистки и просушки тормозов. Помимо Terrain Response 2, в списке доступного оснащения внедорожника есть низкоскоростной «круиз» All-Terrain Progress Control, «невидимый» капот ClearSight Ground View и цифровое салонное зеркало ClearSight Rear View.

Перечень электронных помощников нового Defender также включает систему помощи при подъёме с функцией автоматического удержания, контроля слепых зон, полосы движения, степени усталости водителя, поперечного трафика сзади, распознавания знаков, систему предупреждения о приближающихся объектах при выходе из автомобиля, функцию Advanced Tow Assist, которая упрощает маневрирование с прицепом при движении задним ходом, и работающие в два раза быстрее системы экстренного торможения и трекшн-контроля. Электроника внедорожника непрерывно обменивается данными с помощью высокоскоростной шины FlexRay.

Работу подсистем автомобиля контролирует платформа EVA 2.0. Она управляет 85-ю электронными блоками и одновременно обрабатывает около 21 тысячи системных сообщений. Ещё в «Дефендере» реализована поддержка обновлений беспроводным путём (Software Over The Air, SOTA), благодаря чему электронные модули автоматически получают актуальные прошивки без необходимости посещения дилерского центра. Обновления загружаются по сотовой сети, а в удалённых локациях — посредством спутниковой связи. На некоторых рынках внедорожник будет оснащаться коммуникационным модулем стандарта 5G.

На новом Land Rover Defender дебютировала и мультимедийная система Pivi Pro. Она получила более простой и понятный интерфейс, стала отзывчивее и научилась обновляться «по воздуху». Медиакомплекс оборудован 10-дюймовым дисплеем, поддерживает Apple CarPlay, Android Auto, подключение двух смартфонов по Bluetooth и функцию беспроводной зарядки. Навигационная система отныне использует алгоритмы самообучения и динамические подсказки для оптимизации построения маршрута, а также может выводить трёхмерные карты высокого разрешения на экран цифровой «приборки». Виртуальный щиток можно настроить по своему усмотрению, а также дополнить проекционным дисплеем, на который дублируется картинка с центрального экрана.

Дизайн салона «Дефа» обращается к идеям конструктивизма с его строгостью, геометричностью и лаконичностью форм. Ключевой элемент архитектуры — поперечная балка из магниевого сплава со встроенными поручнями для рук. На раме из такого же материала закреплены и все элементы передней панели. Для отделки интерьера используется ткань, зернистая кожа и износостойкий материал из высокопрочных полиэстеровых волокон. Для топовых версий предусмотрена обивка салона дорогой кожей, искусственной замшей и текстилем Steelcut с 30-процентным содержанием шерсти и трёхмерным сложным плетением. Металлические детали могут быть окрашены в белый цвет, порошковые напыления представлены оттенками серого Dark Grey и Light Grey, декоративные панели и вставки выполнены из орехового дерева или тёмного дуба.

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В качестве опций для Land Rover Defender доступны откидное кресло в центре переднего ряда и мягкая складная крыша. В списке оснащения также есть аудиосистема Meridian с шестью, десятью или четырнадцатью динамиками, пять USB-портов и 12-вольтовых розеток, водостойкий и противоударный браслет Activity Key, который выполняет роль брелока, держатели для гаджетов и пакеты оборудования. Так, с набором Explorer Pack у внедорожника появится шноркель и багажник на крыше, а с Urban Pack — чехол для запасного колеса и накладка на передний бампер.

После смены поколений Land Rover Defender попрощался с 2,2-литровым дизелем мощностью 122 силы и механической коробкой передач. Моторная гамма нового внедорожника состоит из агрегатов Ingenium. Все они сочетаются с восьмидиапазонным автоматом ZF и двухступенчатой раздаткой. Бензиновые варианты представлены версиями P300 (2.0, 300 сил и 400 Нм) и мягким гибридом P400 (рядная «шестерка» 3.0, 400 сил и 550 Нм) с электронаддувом и 48-вольтовой бортовой сетью, дизельные — D200 (2.0, 200 сил и 430 Нм) и D300 (240 сил). Позднее на рынок выйдет подключаемый гибрид P400e с отдачей 404 лошадиные силы и 640 Нм крутящего момента. Самый быстрый дизельный Defender разгоняется до «сотни» за 9,1 секунды, бензиновый — P400 — за 6,1 секунды. По меркам предшественника, это очень быстро, ведь ему требовалось около 16 секунд.

Пока Land Rover официально представил только пятидверную модификацию Defender 110. Компактный Defender 90 появится в продаже позднее, а следом за ними компания обещает выпустить и коммерческие версии внедорожника.