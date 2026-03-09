Лучшим женским автомобилем 2026 года выбрали Nissan

Со сменой поколений электрокар получил принципиально иной дизайн и перебрался на платформу AmpR Medium. Ему достались несколько силовых установок (с батареями разной ёмкости), самозатемняющаяся панорамная крыша, продвинутая мультимедиа и фирменный полуавтопилот ProPILOT.

С батареей ёмкостью 52,9 кВт⋅ч мощность единственного электромотора составляет 174 л.с. и 345 Нм. Но если выбрать аккумулятор на 75,1 кВт⋅ч , то цифры будут другими: 214 л.с. и 355 Нм. Обе батареи оснащены жидкостным охлаждением, а обещанный запас хода составляет 600 км по циклу WLTP.