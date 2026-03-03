Россиянам назвали самые дорогие автомобили на рынке РФ

«Брал стоимость наиболее дорогих комплектаций, с учетом прямых скидок дистрибьюторов. Прямая скидка, руб.: M-Hero I — 1 500 000, Tank 700 Edition One — без скидки, LiXiang L9 — 599 500, LiXiang L7 — 529 500 и Wey Business Lounge — без скидки», — говорится в публикации.

По данным эксперта, M-Hero I стоит 14,5 млн рублей, Tank 700 Edition One — 13,1 млн рублей, LiXiang L9 — 11,4 млн рублей, LiXiang L7 — 10 млн рублей, Wey Business Lounge — 8,6 млн рублей.

До этого автоэксперт Мосеев сообщил журналу Motor, что на авторынке РФ останется 10−12 автокомпаний из КНР. Для того, чтобы полностью обслуживать потребности российского рынка в новых автомобилях, стране не нужно то количество китайских автопроизводителей, которые присутствует в России сейчас.

«Для нашего рынка нужно не 56 автопроизводителей на рынке, как сейчас, а максимум 10−12, которые закроют полностью всю потребность по модельному миксу», — рассказал Олег Мосеев.

