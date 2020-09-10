Более 1000 сил и 800 километров без подзарядки: объявлены цены электрического Lucid Air

Цена седана тоже значительно выше: топовая версия Dream Edition обойдётся в 169 000 долларов (12,7 миллиона рублей), в то время как Model S в версии Performance предлагается на домашнем рынке за 95 000 долларов (7 миллионов рублей).
Lucid Air построен на собственной платформе компании – LEAP (Lucid Electric Advanced Platform). По габаритам он чуть крупнее «Теслы»: длина достигает 4975 миллиметров, а колёсная база – 2960 миллиметров.
Крыша седана почти полностью выполнена из стекла, целостность которого нарушают центральная перекладина, «островок» с зеркалом заднего вида и солнцезащитные козырьки. У автомобиля два багажных отделения: объём заднего составляет 456 литров, а переднего – 202 литра.
На передней панели в салоне расположен 34-дюймовый экран с разрешением 5К. Второй тачскрин, установленный в центральном тоннеле, выдвигается при использовании. В оснащение входят восемь подушек безопасности и автопилот, использующий 32 датчика, включая фронтальный лидар. Заряд тяговой батареи, работающей под напряжением 900 вольт, во всех комплектациях можно будет пополнить на 482 километра хода за 20 минут.
Первыми на рынок выйдут топовые модификации седана. Во втором квартале следующего года в продаже появится Lucid Air Grand Touring за 139 000 долларов. Такой седан получит моторы мощностью до 800 лошадиных сил и расположенную под полом батарею ёмкостью 113 киловатт-часов. Запас хода на одной зарядке составит 832 километра, а время разгона с места до первой «сотни» – три секунды.
Самая дорогая версия Dream Edition за 169 000 с моторами мощностью 1080 лошадиных сил сможет ускоряться до 100 километров в час за 2,5 секунды и проезжать до 810 километров без подзарядки. В конце 2021 года в продаже появится версия «попроще» – Air Touring с аккумулятором на 75 киловатт-часов и моторами, развивающими в сумме до 620 лошадиных сил. Запас хода такой версии составит 653 километра, а стоимость – около 95 000 долларов.
Базовый Lucid Air выйдет на рынок только в 2022 году с ценником ниже 80 000 долларов. Его характеристики держатся в секрете.