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Более 1000 сил и 800 километров без подзарядки: объявлены цены электрического Lucid Air

Электроседан появится в продаже во втором квартале 2021 года

Lucid Air
Мария Евдокимова
Компания Lucid Motors рассекретила характеристики и назвала стоимость электрического седана Air. В топовой версии запас хода Air составляет 517 миль или 832 километра – на 115 миль больше, чем самая дальнобойная Tesla Model S Long Range Plus, которая пока удерживает рекорд по запасу хода среди серийных электрокаров.

Цена седана тоже значительно выше: топовая версия Dream Edition обойдётся в 169 000 долларов (12,7 миллиона рублей), в то время как Model S в версии Performance предлагается на домашнем рынке за 95 000 долларов (7 миллионов рублей).

Lucid Air построен на собственной платформе компании – LEAP (Lucid Electric Advanced Platform). По габаритам он чуть крупнее «Теслы»: длина достигает 4975 миллиметров, а колёсная база – 2960 миллиметров.

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Крыша седана почти полностью выполнена из стекла, целостность которого нарушают центральная перекладина, «островок» с зеркалом заднего вида и солнцезащитные козырьки. У автомобиля два багажных отделения: объём заднего составляет 456 литров, а переднего – 202 литра.

На передней панели в салоне расположен 34-дюймовый экран с разрешением 5К. Второй тачскрин, установленный в центральном тоннеле, выдвигается при использовании. В оснащение входят восемь подушек безопасности и автопилот, использующий 32 датчика, включая фронтальный лидар. Заряд тяговой батареи, работающей под напряжением 900 вольт, во всех комплектациях можно будет пополнить на 482 километра хода за 20 минут.

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Первыми на рынок выйдут топовые модификации седана. Во втором квартале следующего года в продаже появится Lucid Air Grand Touring за 139 000 долларов. Такой седан получит моторы мощностью до 800 лошадиных сил и расположенную под полом батарею ёмкостью 113 киловатт-часов. Запас хода на одной зарядке составит 832 километра, а время разгона с места до первой «сотни» – три секунды.

Самая дорогая версия Dream Edition за 169 000 с моторами мощностью 1080 лошадиных сил сможет ускоряться до 100 километров в час за 2,5 секунды и проезжать до 810 километров без подзарядки. В конце 2021 года в продаже появится версия «попроще» – Air Touring с аккумулятором на 75 киловатт-часов и моторами, развивающими в сумме до 620 лошадиных сил. Запас хода такой версии составит 653 километра, а стоимость – около 95 000 долларов.

Базовый Lucid Air выйдет на рынок только в 2022 году с ценником ниже 80 000 долларов. Его характеристики держатся в секрете.

Источник: Lucid