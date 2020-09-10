Более 1000 сил и 800 километров без подзарядки: объявлены цены электрического Lucid Air

Цена седана тоже значительно выше: топовая версия Dream Edition обойдётся в 169 000 долларов (12,7 миллиона рублей), в то время как Model S в версии Performance предлагается на домашнем рынке за 95 000 долларов (7 миллионов рублей).

Lucid Air построен на собственной платформе компании – LEAP (Lucid Electric Advanced Platform). По габаритам он чуть крупнее «Теслы»: длина достигает 4975 миллиметров, а колёсная база – 2960 миллиметров.