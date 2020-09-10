Lucid раскрыл конкурента Tesla Model X на новых фотографиях

Скорее всего, на снимках запечатлён предсерийный прототип, который, однако, приближен к «товарной» версии. Кроссовер получил узкую светодиодную оптику, причём заднюю растянули во всю ширину кузова, выдвижные дверные ручки и двухцветный кузов. По предварительным данным, запас хода Gravity будет на уровне седана Air – 832 километра по циклу EPA.
Двухмоторную силовую установку и батарею ёмкостью 113 киловатт-часов кроссовер также позаимствует у седана. На Air суммарная отдача двух электромоторов достигает 1013 лошадиных сил.
Производство кроссоверов и седанов наладят на заводе в Каса-Гранде, штат Аризона, США. В планах компании к 2027 году выпускать по миллиону электромобилей в год. Причём речь идет не только премиальных, но и массовых моделей на разных платформах.