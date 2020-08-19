Электрический кроссовер Lucid сфотографировали на дороге

Об электрокроссовере пока мало подробностей. В основе новинки лежит та же платформа, на которой построен седан Air, и, по предварительным данным, у электрокаров схожий запас хода (у Air он составляет внушительные 832 километра по циклу EPA). Как и седан, кроссовер будет позиционироваться как премиальная модель. Не исключено, что больше информации о кроссовере озвучат в ходе презентации в начале сентября.
Однако в планах Lucid выпуск не только дорогих, но и массовых моделей, причём на разных платформах. К 2027 году компания рассчитывает достигнуть годового объёма производства в 1 миллион машин.
Что же касается седана Air, то уже известно, что он получит тяговую батарею, которая работает под напряжением 900 вольт и по характеристикам близка к аккумуляторам гоночных электрокаров. Её дополнят компактные электромоторы, интегрированная трансмиссия и система термоконтроля. По словам представителя Lucid, модель Air установит «новые мировые стандарты».
Air появится на рынке в нескольких модификациях, в том числе в двухмоторной (1013 лошадиных сил), с полным приводом и аккумулятором ёмкостью 130 киловатт-часов.
Производство модели наладят на заводе в Каса-Гранде, штат Аризона, США, там же будут собирать и электрические кроссоверы. Цены на Lucid Air начинаются от 165 тысяч долларов (чуть более 12 миллионов рублей по актуальному курсу).