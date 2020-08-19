Электрический кроссовер Lucid сфотографировали на дороге

Однако в планах Lucid выпуск не только дорогих, но и массовых моделей, причём на разных платформах. К 2027 году компания рассчитывает достигнуть годового объёма производства в 1 миллион машин.

Что же касается седана Air, то уже известно, что он получит тяговую батарею, которая работает под напряжением 900 вольт и по характеристикам близка к аккумуляторам гоночных электрокаров. Её дополнят компактные электромоторы, интегрированная трансмиссия и система термоконтроля. По словам представителя Lucid, модель Air установит «новые мировые стандарты».