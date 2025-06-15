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Опубликовано 15 июня 2025, 23:32
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Лука де Мео уйдет с поста гендиректора Renault и покинет автопром

Соавтор реорганизации французской марки внезапно поменяет работу
Ушел в отставку топ-менеджер, который хотел объединить Lada и Dacia. Renault объявила об уходе Луки де Мео — руководителя, который возглавлял концерн почти пять лет. Пресс-релиз компании скуп: совет директоров поблагодарил топ-менеджера за трансформацию Renault Group и постановил, что итальянец продолжит исполнять обязанности до 15 июля 2025 года. Газета Le Figaro уже выяснила, что Лука де Мео уйдёт в мир моды и возглавит группу Kering.
Лука де Мео уйдет с поста гендиректора Renault и покинет автопром
© SEAT
Сергей Ильин
Сергей Ильин

Будучи главой Renault Group Лука де Мео успел оставить след в российском автопроме. Топ-менеджер стал соавтором стратегии Renaulution, которая подразумевала объединение Lada и румынской Dacia. План французского концерна предполагал полный переход АвтоВАЗа на «глобальную» платформу CMF-B, а от старых моделей хотели полностью избавиться к 2025 году.

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План Renaulution сорвался в 2022 году, и единственным продуктом АвтоВАЗа на платформе альянса (в «импортозамещённом» виде) станет Lada Iskra. В новой должности Лука де Мео едва ли как пересечётся с автопромом: руководство Kering означает шефство над брендами Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga и прочее. Кто заменит итальянца у руля Renault пока не сообщается.

Смена власти в Renault может спровоцировать очередную «революцию», ведь в своё время Лука де Мео кардинально изменил стратегию французского автопроизводителя. Проблем за пять лет меньше не стало: на повестке дня и сокращение расходов, и распределение ролей в альянсе, и расширение сотрудничества с Geely.

Источник:Motorsport.com
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Renault
#Lada