Лука де Мео уйдет с поста гендиректора Renault и покинет автопром

Лука де Мео уйдет с поста гендиректора Renault и покинет автопромСоавтор реорганизации французской марки внезапно поменяет работу
Будучи главой Renault Group Лука де Мео успел оставить след в российском автопроме. Топ-менеджер стал соавтором стратегии Renaulution, которая подразумевала объединение Lada и румынской Dacia. План французского концерна предполагал полный переход АвтоВАЗа на «глобальную» платформу CMF-B, а от старых моделей хотели полностью избавиться к 2025 году.
План Renaulution сорвался в 2022 году, и единственным продуктом АвтоВАЗа на платформе альянса (в «импортозамещённом» виде) станет Lada Iskra. В новой должности Лука де Мео едва ли как пересечётся с автопромом: руководство Kering означает шефство над брендами Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga и прочее. Кто заменит итальянца у руля Renault пока не сообщается.
Смена власти в Renault может спровоцировать очередную «революцию», ведь в своё время Лука де Мео кардинально изменил стратегию французского автопроизводителя. Проблем за пять лет меньше не стало: на повестке дня и сокращение расходов, и распределение ролей в альянсе, и расширение сотрудничества с Geely.