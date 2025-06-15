Лука де Мео уйдет с поста гендиректора Renault и покинет автопром

Соавтор реорганизации французской марки внезапно поменяет работу

Ушел в отставку топ-менеджер, который хотел объединить Lada и Dacia. Renault объявила об уходе Луки де Мео — руководителя, который возглавлял концерн почти пять лет. Пресс-релиз компании скуп: совет директоров поблагодарил топ-менеджера за трансформацию Renault Group и постановил, что итальянец продолжит исполнять обязанности до 15 июля 2025 года. Газета Le Figaro уже выяснила, что Лука де Мео уйдёт в мир моды и возглавит группу Kering.