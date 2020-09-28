Луноход Toyota будут заправлять топливом, сделанным на Луне

Ученые из Японии посчитали, что добывать водород на Луне и там же его перерабатывать будет гораздо дешевле, чем доставлять с Земли. Отсутствие воды их не смущает — на спутнике, по их словам, должны быть залежи льда.

Для перемещения по поверхности Луны корабля с исследователями и для обеспечения самой станции нужно порядка 37 тонн воды в сутки. Такие объемы будет гораздо дешевле производить на самом спутнике, нежели доставлять с Земли.