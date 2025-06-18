Продажи люксовых авто в России выросли на 76 процентов за год

Rolls-Royce сохранил лидерство на рынке несмотря на общий спад авторынка

В мае россияне купили 67 новых автомобилей класса люкс — на 76 процентов больше, чем год назад. Хотя общие продажи на авторынке снизились почти на треть, сегмент новых люксовых машин показал заметный рост. Лидером по-прежнему остается марка Rolls-Royce, за ней следуют Bentley, Ferrari, Lamborghini и Aston Martin. Всего за май реализовали 67 автомобилей премиум-класса. Самой популярной моделью стал внедорожник Rolls-Royce Cullinan, на который пришлось 14 сделок.