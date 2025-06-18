Продажи люксовых авто в России выросли на 76 процентов за год

Продажи люксовых авто в России выросли на 76 процентов за годRolls-Royce сохранил лидерство на рынке несмотря на общий спад авторынка
По данным аналитиков агентства «Автостат», рынок новых автомобилей люксового сегмента в России в мае вырос на 76 процентов по сравнению с маем прошлого года. В количественном выражении было реализовано 67 машин, что по-прежнему делает сегмент нишевым. На этом фоне в целом автомобильный рынок страны за месяц продемонстрировал падение на 28 процентов.
Первое место по числу продаж вновь занял бренд Rolls-Royce: в мае в России приобрели 20 автомобилей этой марки. В пятерку лидеров вошли также Bentley с 17 проданными автомобилями, Ferrari с 13 экземплярами, Lamborghini с 12 и Aston Martin, чьи продажи составили 3 машины. Также было продано 2 новых автомобиля марки Maserati. Самым востребованным оказался кроссовер Rolls-Royce Cullinan, на который пришлось 14 сделок. В модельный топ также попали Bentley Bentayga и Lamborghini Urus, разошедшиеся по 8 штук.
В конце мая «Автостат» опубликовал и статистику по рынку подержанных автомобилей класса люкс. В апреле продажи таких машин выросли на 19 процентов по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года. Всего за месяц в стране сменили владельцев 253 автомобиля премиум-сегмента. Более трети из них составили модели марки Bentley, при этом наибольшим спросом пользовался Continental GT, опередивший по числу сделок Lamborghini Urus и Maserati Levante.