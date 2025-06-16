Электроседан Lynk & Co на платформе Zeekr оснастят бензиновым мотором

Силовая установка EM-P появится на бизнес-седане с индексом «10»

Geely готовит гибридный седан на платформе Zeekr: первые фото. Компания Lynk & Co показала модель под названием 10 EM-P. Пока седан засвечен в камуфляже, но интриги уже нет: речь идёт об аналоге четырёхдверки Z10 с бензиновым двигателем в роли генератора. Ожидается, что под капотом новинки Lynk & Co окажется турбомотор 1.5, пиковая отдача составит 530 лошадиных сил, среди опций будет полный привод, лидар и автопилот.