Lynk & Co придёт в Европу с автомобилями, которые нельзя купить

В интервью Automotive News Europe генеральный директор Lynk & Co дал понять, что ежемесячная плата за подписку на новый автомобиль составит порядка 500 евро. Со временем клиенты смогут подписаться на машины, бывшие в пользовании, по более низким ценам. Прекратить аренду можно будет в любой момент.

Первой моделью стартапа станет гибридный кроссовер «01», базирующийся на архитектуре Volvo XC40 — европейцы смогут взять его в аренду весной 2020 года. В будущем линейка компании расширится за счёт паркетника «02».

Ален Виссер подчеркнул, что в случае поломки арендованного автомобиля, затраты на ремонт ложатся на производителя, поэтому бизнес-концепция Lynk & Co отличается от подхода других автопроизводителей. «Чем больше наши автомобили нуждаются в ремонте, тем меньше мы получаем прибыль», — заявил Виссер.