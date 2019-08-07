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18:20

Lynk & Co придёт в Европу с автомобилями, которые нельзя купить

Стартап компании Geely сделает ставку на сервис долгосрочной аренды

© Lynk & Co
Руководитель Lynk & Co Ален Виссер поделился планами продвижения китайской марки в Европе. В отличие от конкурентов, у Lynk & Co не будет дилерской сети: клиентов приучат к онлайн шоу-румам и подпискам на понравившийся автомобиль.

В интервью Automotive News Europe генеральный директор Lynk & Co дал понять, что ежемесячная плата за подписку на новый автомобиль составит порядка 500 евро. Со временем клиенты смогут подписаться на машины, бывшие в пользовании, по более низким ценам. Прекратить аренду можно будет в любой момент.

Первой моделью стартапа станет гибридный кроссовер «01», базирующийся на архитектуре Volvo XC40 — европейцы смогут взять его в аренду весной 2020 года. В будущем линейка компании расширится за счёт паркетника «02».

Ален Виссер подчеркнул, что в случае поломки арендованного автомобиля, затраты на ремонт ложатся на производителя, поэтому бизнес-концепция Lynk & Co отличается от подхода других автопроизводителей. «Чем больше наши автомобили нуждаются в ремонте, тем меньше мы получаем прибыль», — заявил Виссер.

О порядке развития сети Lynk & Co в Европе стало известно весной: первый магазин откроется в Амстердаме, затем площадки появятся в Бельгии, Швеции и Франции. В будущем марка появится и в России: в кулуарах Шанхайского автосалона это подтвердил президент Geely Ань Цунхуэй, назвав российский рынок «важнейшим для компании».

Неделю назад Lynk & CO объявила о начале продаж в Поднебесной драйверской версии седана 03+. Под капотом топовой модификации с полным приводом прописался двухлитровый турбомотор Volvo мощностью в 254 лошадиные силы.

Источник: europe.autonews.com