Китайцы показали седан, который быстрее 350-сильного Maserati

Техническая начинка седана знакома по моделям Volvo: под капотом установлена бензиновая двухлитровая «турбочетверка» мощностью 254 лошадиные силы и крутящим моментом 350 Нм, привод полный, коробка передач — 8-диапазонный «автомат» Aisin.
Внешне исполнение «плюс» можно узнать по карбоновому аэродинамическому обвесу, новым 19-дюймовым дискам, оригинальной выхлопной системе и глянцево-черным вставкам.
В салоне передние кресла, дверные карты, передняя панель и даже центральная консоль у рычага коробки передач обшиты алькантарой. Для контраста черный салон украсили желтыми штрихами, прострочкой и яркими ремнями безопасности.
Обычный Lynk & Co 03 продается в Поднебесной с 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором или 2,0-литровой наддувной «четверкой». Мощность варьируется в пределах от 156 до 190 лошадиных сил. Базовая цена модели — 113 800 юаней (около 1,06 миллиона рублей). За «заряженный» седан придется заплатить минимум 185 800 юаней (около 1,75 миллиона рублей).
Для бренда Lynk & Co спортседан 03+ является первой «зажигалкой». Однако опыт строительства мощных машин у фирмы есть: прошлой осенью дебютировал 528-сильный прототип для участия в международной серии гонок WTCR. За основу была взята все та же модель 03 и по расчетам трековая конфигурация на 1,5 секунды быстрее дорожного седана в наборе первой «сотни».
В России марка Lynk & Co не представлена и экспансия на внешние рынки пока выглядит маловероятной, ведь даже у себя дома «ноль третьи» седаны расходятся небольшим ежемесячным тиражом в 3000 штук.