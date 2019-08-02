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17:58

Китайцы показали седан, который быстрее 350-сильного Maserati

Компания Lynk & Co начала продажи «заряженных» версий модели 03

© Lynk & Co
Дочерняя фирма Geely, китайская марка Lynk & Co, показала драйверский седан 03+. С нуля до 100 километров в час новинка разгоняется за 5,9 секунды – быстрее, чем, например, Maserati Levante c трехлитровым 275-сильным дизелем или 350-сильным бензиновым двигателем того же объема.

Техническая начинка седана знакома по моделям Volvo: под капотом установлена бензиновая двухлитровая «турбочетверка» мощностью 254 лошадиные силы и крутящим моментом 350 Нм, привод полный, коробка передач — 8-диапазонный «автомат» Aisin.

Внешне исполнение «плюс» можно узнать по карбоновому аэродинамическому обвесу, новым 19-дюймовым дискам, оригинальной выхлопной системе и глянцево-черным вставкам.

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Фото: Lynk & Co/autohome.com.cn

В салоне передние кресла, дверные карты, передняя панель и даже центральная консоль у рычага коробки передач обшиты алькантарой. Для контраста черный салон украсили желтыми штрихами, прострочкой и яркими ремнями безопасности.

Обычный Lynk & Co 03 продается в Поднебесной с 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором или 2,0-литровой наддувной «четверкой». Мощность варьируется в пределах от 156 до 190 лошадиных сил. Базовая цена модели — 113 800 юаней (около 1,06 миллиона рублей). За «заряженный» седан придется заплатить минимум 185 800 юаней (около 1,75 миллиона рублей).

Для бренда Lynk & Co спортседан 03+ является первой «зажигалкой». Однако опыт строительства мощных машин у фирмы есть: прошлой осенью дебютировал 528-сильный прототип для участия в международной серии гонок WTCR. За основу была взята все та же модель 03 и по расчетам трековая конфигурация на 1,5 секунды быстрее дорожного седана в наборе первой «сотни».

В России марка Lynk & Co не представлена и экспансия на внешние рынки пока выглядит маловероятной, ведь даже у себя дома «ноль третьи» седаны расходятся небольшим ежемесячным тиражом в 3000 штук.

Источник: autohome.com.cn