Китайцы показали седан, который быстрее 350-сильного Maserati

Для бренда Lynk & Co спортседан 03+ является первой «зажигалкой». Однако опыт строительства мощных машин у фирмы есть: прошлой осенью дебютировал 528-сильный прототип для участия в международной серии гонок WTCR. За основу была взята все та же модель 03 и по расчетам трековая конфигурация на 1,5 секунды быстрее дорожного седана в наборе первой «сотни».

В России марка Lynk & Co не представлена и экспансия на внешние рынки пока выглядит маловероятной, ведь даже у себя дома «ноль третьи» седаны расходятся небольшим ежемесячным тиражом в 3000 штук.