Компания опубликовала первые изображения новой модели

Пульс

У китайской марки Lynk & Co появился седан на базе Volvo

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20 июля 2018

Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая концерну Geely, опубликовала первые фотографии новой модели, которая получила индекс «03». Об этом пишет Autocar.

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Интересные новинки китайских марок, которые вы пропустили

На снимках, правда, автомобиль все еще частично скрыт камуфляжем. Однако сейчас уже можно разглядеть серийную светотехнику, очертания и боковины кузова. Также известно, что четырехдверка будет построена на той же модульной платформе Volvo CMA, что и две другие модели бренда – кроссоверы 01 и 02.

Гамма силовых установок, как ожидается, переднеприводному седану тоже достанется от вседорожников. Модель будет предлагаться с 1,5-литровыми турбированными моторами мощностью 156 и 179 лошадиных сил, а также с двухлитровым агрегатом, выдающим 190 сил. В перспективе предполагается появление гибридной и электрической модификации.

Первоначально седан будет продаваться только в Китае. Затем его планируется вывести и на европейский рынок, где модель, вероятно, появится только с электрифицированными силовыми установками.

Первую модель марки Lynk & Co – 01 – продают в Китае с осени прошлого года. Тогда всего за 137 секунд компания собрала шесть тысяч предзаказов на эту машину. Компактный кроссовер с индексом 02 показали в марте этого года. Позже ожидается появление хэтчбека «04».

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Сборка машин Lynk & Co для Европы начнется на бельгийском заводе Volvo в 2019 году. Первый дилерский центр марки появится в Амстердаме. Автомобили можно будет купить как за полную сумму, так и по подписке.

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