«Людей сдувает на проезжую часть»: снежный апокалипсис в Анадыре попал на видео

«Срывает обшивки зданий, крыши домов, летают мусорные баки. Говорят, что сдувает собак, а некоторые из них не рискуют выходить из подъезда», – говорится в публикации.

На кадрах, снятых местными жителями, видно, что автомобили едут в условиях нулевой видимости, людей, которые идут по тротуару, ветром сдувает на проезжую часть, при этом пешеходы пытаются ухватиться за столб.

В школах отменили занятия для второй смены. Городские автобусы не выходят на маршрут. Местные власти попросили жителей не подходить к ветхим конструкциям.

Ранее в Ленобласти на видео попало, как наркодилер на BMW снёс гаишника в момент погони.