«Людей сдувает на проезжую часть»: снежный апокалипсис в Анадыре попал на видео
В Анадыре на видео сняли, как людей сдувало на проезжую часть во время метели . Сейчас в городе порывы ветра со снегом достигают 50 м/с, что по шкале Бофорта соответствует урагану, сообщает Telegram-канал «Чёткая Чукотка».
«Срывает обшивки зданий, крыши домов, летают мусорные баки. Говорят, что сдувает собак, а некоторые из них не рискуют выходить из подъезда», – говорится в публикации.
На кадрах, снятых местными жителями, видно, что автомобили едут в условиях нулевой видимости, людей, которые идут по тротуару, ветром сдувает на проезжую часть, при этом пешеходы пытаются ухватиться за столб.
В школах отменили занятия для второй смены. Городские автобусы не выходят на маршрут. Местные власти попросили жителей не подходить к ветхим конструкциям.
