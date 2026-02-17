Новости
Опубликовано 17 февраля 2026, 10:46
1 мин.

В Ленобласти на видео попало, как наркодилер на BMW снёс гаишника в момент погони

Mash: в Ленобласти наркодилер снёс полицейского и эффектно выкинул 40 свёртков . Инцидент произошел на 596 километре трассы Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
«Инспекторы ГАИ заметили подозрительный BMW <…> и попросили остановиться. После непродолжительного диалога водитель вжал тапку в пол и сбил полицейского. А затем на адреналине и скоростях попытался избавиться от главной улики — пакета с 40 свёртками синтетического наркотика», – говорится в публикации.

Видеорегистратор патрульного автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как иномарка сбивает гаишника и уезжает, при этом сотрудник ГИБДД быстро поднимается и начинает погоню.

По данным канала, правоохранители задержали нарушителя и доставили в отдел, где на мужчину составили пять протоколов об административном правонарушении и возбудили два уголовных дела по статьям о незаконном сбыте наркотических веществ и применении насилия в отношении представителя власти.

