«Автодор» отменил штрафы за медленный проезд платной трассы М-11

Те, кому пришлось ошибочно оплатить проезд по максимальному тарифу, могут обратиться к оператору участка. При этом неважно, каким способом была произведена оплата — наличными или по карте.

Компания также проиндексировала тарифы на платных дорогах. Цены выросли в пределах инфляции, отмечает «Автодор». Проезд от Москвы до Краснодара по М-4 «Дон» подорожал на 360 рублей до 4610, по М-11 «Нева» от Солнечногорска до Санкт-Петербурга — на 320 рублей до 3550 рублей, а по М-12 «Восток» от Москвы до первого съезда на Казань — на 344 рублей до 4825 рублей.