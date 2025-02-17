«Автодор» отменил штрафы за медленный проезд платной трассы М-11

«Автодор» отменил штрафы за медленный проезд платной трассы М-11Вместе с тем компания проиндексировала тарифы
Штрафы, а вернее максимальные тарифы, применялись на дороге для борьбы с мошенническими схемами, пояснял «Автодор».
Теперь государственная компания ввела автоматическую систему распознания проездов для исключения случаев применения мошеннических схем. Добросовестные водители теперь не должны попадать в ситуацию с несправедливым увеличением платы.
Те, кому пришлось ошибочно оплатить проезд по максимальному тарифу, могут обратиться к оператору участка. При этом неважно, каким способом была произведена оплата — наличными или по карте.
Компания также проиндексировала тарифы на платных дорогах. Цены выросли в пределах инфляции, отмечает «Автодор». Проезд от Москвы до Краснодара по М-4 «Дон» подорожал на 360 рублей до 4610, по М-11 «Нева» от Солнечногорска до Санкт-Петербурга — на 320 рублей до 3550 рублей, а по М-12 «Восток» от Москвы до первого съезда на Казань — на 344 рублей до 4825 рублей.
Также с 17 февраля 2025 года проезд по МСД стал платным для москвичей. Но платить придется только в часы пик в будни — с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Проезд по одному участку стоит пять рублей, а максимальный тариф составляет 45 рублей.